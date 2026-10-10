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Ataques matan a tres en Ucrania

Mientras Kiev lucha por contener la ofensiva rusa

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Ataques matan a tres en Ucrania
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      Kiev, Ucrania.- Tres personas murieron y al menos otras ocho resultaron heridas por ataques rusos en toda Ucrania, informaron las autoridades el viernes, mientras Kiev trata de contrarrestar los crecientes bombardeos de Moscú que han dejado más de 50 muertos en los últimos tres días.

      Un hombre falleció y cinco personas sufrieron heridas en una ofensiva del Kremlin en la región ucraniana de Zaporiyia el viernes por la mañana, dijo Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional. Los ataques alcanzaron zonas residenciales, agregó, apuntando que entre los lesionados había un menor.

      Otro hombre perdió la vida en Ivano-Frankivsk, en el oeste del país, de acuerdo con la jefa de la administración militar de la provincia, Svitlana Onyshchuk.

      Una mujer murió también en un ataque ruso contra instalaciones de almacenamiento en el distrito de Bucha, en la región de Kiev, informó el Ministerio del Interior de Ucrania en Telegram. Su cuerpo fue hallado mientras se retiraban los escombros y se combatía un incendio en el lugar, indicó el viernes Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional. Ese incidente causó además tres heridos.

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      Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de cuatro años y medio después de la invasión a gran escala lanzada por Moscú.

      Un ataque ucraniano contra la región de Bélgorod provocó dos muertos el viernes. 

          El gobernador de la provincia, Alexander Shuvayev, afirmó que 12 personas resultaron heridas. 

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