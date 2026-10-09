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Sin personal de reserva para juzgados

El Poder Judicial carece de una lista de aspirantes para cubrir vacantes de actuarios y secretarios

Por Huasteca Hoy

Octubre 09, 2026 08:12 p.m.
A
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

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      CIUDAD VALLES. El Poder Judicial del Estado no cuenta con una lista de aspirantes de reserva para ocupar vacantes de actuarios o secretarios de acuerdos en los juzgados, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

      La funcionaria explicó esta situación ante las quejas del gremio de abogados de Ciudad Valles por la ausencia de personal durante periodos de vacaciones y días de descanso.

      Zarazúa Martínez señaló que no existe una "reserva" de personas interesadas en ingresar a esos cargos que permita cubrir las plazas disponibles.

      Precisó que, tras los cambios legislativos, los jueces deben ser designados mediante una elección, mientras que los demás puestos dentro de los juzgados tienen un procedimiento distinto.

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