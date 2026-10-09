Detienen a cuatro con armas largas en Matehuala

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Cuatro hombres fueron detenidos en Matehuala por su presunta vinculación con una célula delictiva relacionada con hechos de violencia en municipios de la región, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Durante el operativo, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos, cascos y 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

Los detenidos fueron identificados como Alexis "N", de 28 años; Juan "N", de 30, originario de El Salvador; Rubén "N", de 18, y Brian "N", de 22 años.

De acuerdo con el reporte oficial, también les aseguraron 75 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 10 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

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La corporación señaló que las detenciones derivaron de labores de inteligencia y de un operativo táctico como parte del Escudo Potosí. Los dos vehículos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.