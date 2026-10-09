Juez declara culpables a tres por asesinato de turistas en Ensenada

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ENSENADA, México (AP) — Un juez local declaró el viernes culpables a tres mexicanos por el asesinato de dos hermanos australianos y su amigo estadounidense ocurrido en abril de 2024 en el estado mexicano de Baja California.

Juez declara culpables asesinato australianos y estadounidense

El juicio por el triple homicidio que conmocionó a México y atrajo la atención internacional, llegó el viernes a su fin luego de que el juez de control Raúl Hernández dictaminó que Jesús Gerardo García, alias "el Kekas", Irineo Francisco "N" y Ángel Jesús "N", eran responsables de los homicidios de los australianos Callum y Jake Robinson y el estadounidense Jack Carter Rhoad.

Los acusados que estaban detenidos desde hace más de dos años también fueron declarados culpables del delito de robo con violencia y robo de vehículo con violencia, informó Hernández durante una audiencia que se realizó en un tribunal de la ciudad costera de Ensenada, Baja California.

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La Fiscalía del estado de Baja California solicitó para cada uno de los acusados una "pena ejemplar" de 210 años de prisión, informó a la prensa la titular de la dependencia, Elena Andrade Ramírez. La condena definitiva la anunciará el juez el 16 de octubre.

Detalles confirmados del triple homicidio en Baja California

Los hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron en abril de 2024 a Baja California para surfear, pero poco después de llegar al poblado de Punta San José, a unos 80 kilómetros de Ensenada, fueron reportados como desaparecidos. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo en las cercanías de Punta San José.

Por el caso fueron detenidos García, quien era señalado como presunto autor material de los asesinatos, su expareja Ary Gisell Silva Raya, Irineo Francisco "N" y Ángel Jesús "N".

Durante el juicio, que se extendió por un mes, se dieron a conocer escalofriantes detalles del brutal crimen. Silva Raya declaró el mes pasado durante una audiencia que García le confesó que llegó con una pistola 9 milímetros a la casa de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera, y que uno de ellos le suplicó por su vida, lo que el presunto agresor no atendió.

La fiscalía estatal informó que Silva Raya llegó a Punta San José el 27 de abril de 2024, donde tuvo contacto con los tres extranjeros, e "instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes", lo que se concretó un día después.

La mujer, a quien las autoridades le encontraron un teléfono de una de las víctimas, fue sentenciada en noviembre pasado a 20 años de cárcel, luego de declararse culpable de los delitos de "robo calificado con violencia" y "robo de vehículo con violencia" en un procedimiento abreviado. Pero García y sus dos presuntos colaboradores decidieron ir a juicio.