Dos terremotos de magnitud 7.7 y 6.6 sacuden Panamá central

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CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Dos potentes terremotos de magnitud 7,7 y 6,6, así como una serie de réplicas, sacudieron Panamá el viernes dañando severamente edificios y obligando a realizar evacuaciones en la región central del país. Las autoridades no han reportado víctimas fatales.

Detalles confirmados

El primer terremoto tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros (6 millas) al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el extremo sur de la región central de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Se produjo a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) y tuvo múltiples réplicas.

El USGS había reportado inicialmente que el sismo había tenido una magnitud de 8,0, que luego fue ajustando. Tras las réplicas, el mismo organismo informó un segundo temblor de magnitud 6,6.

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Residentes de la Ciudad de Panamá visiblemente conmocionados se congregaron en las calles al sentir el primer temblor.

Rosendo Domínguez, residente de la provincia de Herrera, unos 250 kilómetros al oeste de la capital, dijo a The Associated Press que el sismo se sintió allí con mucha fuerza. "Derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados", dijo el hombre vía telefónica. "Toda la gente está afuera asustada".

Televisiones locales mostraron imágenes de daños en algunos edificios en el distrito de Penonomé, unos 160 kilómetros al oeste de la capital. Una catedral católica, la fachada de un hotel y el edificio de la Gobernación resultaron severamente afectados, según se podía apreciar y confirmaron después las autoridades.

Acciones de la autoridad

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que "nadie estaba preparado, ni nadie nunca está preparado para este tipo de desastre". El mandatario se trasladó por la tarde a Penonomé, uno de los lugares más afectados.

Mulino dijo no tener reportes oficiales de víctimas mortales pero no descartó que pudiera haber alguna. "Puede ser, ojalá que no".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje de apoyo a Panamá a través de su cuenta oficial en X y dijo que, a solicitud del gobierno panameño, está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia.

Mulino dijo que también había sido contactado por varios presidentes y líderes latinoamericanos, pero que antes de solicitar cualquier ayuda había que hacer un inventario claro de cuáles eran las necesidades.

Iglesias y edificios oficiales dañados

Omar Smith, del Servicio Nacional de Protección Civil, dijo al canal Telemetro Reporta que las afectaciones se habrían dado principalmente en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, situadas en la región central del país.

Smith reportó después en declaraciones a The Associated Press varios heridos por ese primer temblor, sin dar cifras. Uno de ellos, indicó, resultó golpeado por el colapso parcial de una infraestructura en la localidad de Penonomé.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí, localidad situada en la provincia costera de Los Santos y colindante con Herrera, dijo que un edificio se derrumbó en playa Venado pero que en ese momento no había personas en el inmueble. "No se reportan víctimas".

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, dijo que hay edificios gubernamentales y privados dañados y servicios básicos interrumpidos en la provincia de Los Santos.

En esa provincia, la iglesia de San Atanasio, declarada Patrimonio Histórico Nacional en 1938, se derrumbó sin que se registraran heridos, según la cadena panameña Telemetro.

Otra iglesia situada en la localidad de Soná, en la provincia central de Veraguas, sufrió severos daños, al igual que la sede de los bomberos, sin registrarse víctimas fatales.

Después de suspender los vuelos, el aeropuerto capitalino de Tocumen informó que los reactivaba y pidió a los pasajeros revisar con sus aerolíneas el estado de los mismos.

En tanto, el Canal de Panamá mantuvo en todo momento sus operaciones mientras revisaba posibles daños en sus instalaciones.

Panamá, en una zona de riesgo

Panamá se encuentra en el arco de volcanes y fallas de la cuenca del Pacífico conocido como el "Anillo de Fuego". En esta zona es donde se producen la mayoría de los terremotos del mundo.

El último sismo que impactó con fuerza al país centroamericano se registró el 22 de abril de 1991 —de magnitud 7,4— afectando a la provincia costera de Bocas del Toro, donde mató a 23 personas e hirió a 559. Además, destruyó más de 1.000 viviendas y dejó a más de 5.000 damnificados.

Los movimientos telúricos son frecuentes, especialmente en la zona limítrofe con Costa Rica y el Pacífico, debido a la interacción de varias placas tectónicas, como las de Cocos, Nazca y el Caribe.

Tanto el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos, como las autoridades salvadoreñas y chilenas indicaron a primera hora de la tarde que la amenaza de tsunami había pasado.

Pero en Panamá, en el área de Isla Cañas y la parte sur de Los Santos, cercanas al epicentro, se mantenía la posibilidad de impactos muy locales con olas máximas de 3 metros, dijo Nestor Luque, del Instituto de Geociencias.