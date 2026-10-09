Proponen reglas de seguridad para compras por redes

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Las compraventas pactadas por redes sociales que terminan en encuentros entre desconocidos tendrían protocolos municipales de seguridad, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Brisseire Sánchez López ante el Congreso del Estado.

La propuesta busca que los ayuntamientos diseñen, implementen y difundan recomendaciones para reducir riesgos al concretar estas operaciones, con prioridad en lugares públicos, seguros y con vigilancia.

Sánchez López señaló que el uso de perfiles falsos, la falta de referencias sobre compradores o vendedores y las citas en sitios aislados pueden exponer a los participantes a delitos. Explicó que el riesgo está en las circunstancias del encuentro presencial, cuando las personas desconocen la identidad o los antecedentes de su contraparte.

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La iniciativa plantea adicionar la fracción VIII Bis al artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. La legisladora indicó que esta norma ya contempla atribuciones municipales para establecer programas y políticas de prevención del delito.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis, por lo que aún no constituye una obligación para los ayuntamientos.