logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Proponen reglas de seguridad para compras por redes

Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

Por Pulso Online

Octubre 09, 2026 08:24 p.m.
A
Brisseire Sánchez López presentó la iniciativa sobre seguridad en compraventas por redes sociales.

Brisseire Sánchez López presentó la iniciativa sobre seguridad en compraventas por redes sociales.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las compraventas pactadas por redes sociales que terminan en encuentros entre desconocidos tendrían protocolos municipales de seguridad, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Brisseire Sánchez López ante el Congreso del Estado.

      La propuesta busca que los ayuntamientos diseñen, implementen y difundan recomendaciones para reducir riesgos al concretar estas operaciones, con prioridad en lugares públicos, seguros y con vigilancia.

      Sánchez López señaló que el uso de perfiles falsos, la falta de referencias sobre compradores o vendedores y las citas en sitios aislados pueden exponer a los participantes a delitos. Explicó que el riesgo está en las circunstancias del encuentro presencial, cuando las personas desconocen la identidad o los antecedentes de su contraparte.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La iniciativa plantea adicionar la fracción VIII Bis al artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. La legisladora indicó que esta norma ya contempla atribuciones municipales para establecer programas y políticas de prevención del delito.

      La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su análisis, por lo que aún no constituye una obligación para los ayuntamientos.

      LEA TAMBIÉN

      Defiende Serrano trabajo legislativo tras impugnaciones a reformas

      Señaló que la revisión de las leyes por parte de la SCJN representa un equilibrio aceptable

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Proponen reglas de seguridad para compras por redes
      Proponen reglas de seguridad para compras por redes

      Proponen reglas de seguridad para compras por redes

      SLP

      Pulso Online

      Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

      Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas
      Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

      Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

      SLP

      Pulso Online

      Sedarh reporta un cerco sanitario para impedir que llegue a cultivos de Rioverde y Ciudad Fernández.

      Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis
      Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

      Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

      SLP

      Pulso Online

      Conductores tardan más de una hora en avanzar apenas 300 metros; un accidente agravó el caos

      TEESLP frena registro local y dinero para Somos
      TEESLP frena registro local y dinero para Somos

      TEESLP frena registro local y dinero para Somos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales