Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

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La presencia de langosta centroamericana movilizó a cuatro brigadas que realizaron labores de vigilancia y control en cerca de 700 hectáreas de la región Media, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Jorge Luis Díaz Salinas.

Los trabajos se concentraron principalmente en el cañón de Pinihuan, La Palma de Tamasopo y Los Guayabitos, en Santa Catarina. En las zonas con presencia del insecto se utilizaron drones y bombas aspersoras para aplicaciones focalizadas.

Según el funcionario, el cerco sanitario establecido entre Rayón, Lagunillas y San Ciro de Acosta permitió contener el desplazamiento de la plaga y evitar su llegada a las áreas agrícolas del valle de Rioverde y Ciudad Fernández.

La dependencia sostiene que la situación está bajo control, aunque mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevos brotes cuando se presenten condiciones climáticas favorables. El reporte no detalla pérdidas agrícolas ni la superficie de cultivos afectada.

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Sedarh y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal coordinan el operativo. La dependencia pidió a productores y habitantes de comunidades rurales reportar cualquier concentración de langostas para que las brigadas puedan intervenir.