Tiroteo de ICE en Nueva York: hombre dominicano herido y niño ileso

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WASHINGTON (AP) — Los agentes federales de inmigración que dispararon en Nueva York contra un hombre dominicano que llevaba a su hijo pequeño creyeron que estaban en peligro porque el hombre estrelló su auto contra los vehículos de los agentes cuando intentaban arrestarlo, según dijeron el viernes funcionarios de inmigración.

Detalles confirmados sobre el tiroteo y las acciones del ICE

Pero esos agentes no sabían que el hijo de 5 años del hombre estaba con él en el auto cuando dispararon el jueves contra el vehículo, afirmó Marcos Charles, jefe de la división de operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El niño no resultó herido. El conductor, de 28 años, recibió un disparo "superficial" en el cuello, señaló Charles. Fue atendido en un hospital y luego quedó bajo custodia federal.

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Cámaras de seguridad de la policía de la Ciudad de Nueva York difundidas el viernes registraron el inicio del encuentro, pero no captaron el tiroteo.

Un video difundido el viernes por la policía muestra a dos agentes de inmigración vestidos de civil corriendo hacia el vehículo con sus armas desenfundadas y apuntando al conductor. Mientras uno de los agentes golpea el cañón de su arma contra las ventanas del auto, el conductor se aleja y sale del campo de visión de la cámara. Un segundo video tomado desde un ángulo diferente muestra a personas apartándose apresuradamente en la acera.

No estaba claro a partir de los videos del NYPD si o cómo chocaron los autos, pero Charles dijo que el hombre se negó a obedecer las órdenes de salir de su vehículo, y luego aceleró y embistió dos vehículos del gobierno mientras los agentes del ICE intentaban cerrarle el paso para impedir que se fuera.

"Nuestros agentes, usando su entrenamiento y creyendo que su vida y la vida de sus compañeros y del público en general estaban en peligro, aplicaron ese entrenamiento y dispararon sus armas", manifestó Charles durante una conferencia de prensa en Washington.

Reacciones legales y políticas tras el incidente

El hombre herido fue identificado como Oscar Belgal por la policía de la ciudad de Nueva York y los registros judiciales locales. Sus abogados posteriormente dieron la grafía de su apellido como Bergal. Funcionarios federales escribieron su apellido como Bengal.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, culpó al hombre por poner en riesgo a su hijo al intentar evadir a los agentes.

El tiroteo del jueves fue el más reciente encuentro violento con agentes del ICE durante la ofensiva migratoria que el presidente estadounidense Donald Trump desencadenó a escala nacional. En ocasiones anteriores, la agencia ha dicho que sus agentes se sintieron en peligro al actuar contra objetivos de inmigración o durante protestas. En algunos casos, después surgieron pruebas que pusieron en duda esas afirmaciones.

El ICE ya había intentado detener a Belgal, dice Charles

Belgal estaba vinculado a una banda de robos que usaba ciclomotores y armas, y el año pasado fue condenado por hurto y sentenciado a cinco años de libertad condicional, dijo Charles. Agregó que evadió a los agentes en septiembre cuando el ICE intentó arrestarlo para deportarlo.

Belgal se ha declarado inocente de cargos por venta de narcóticos en un caso en curso. La Legal Aid Society, que lo representaba en ese caso, pidió el viernes una investigación "completa y transparente" del tiroteo, pero declinó hacer más comentarios.

Los abogados que representan a Belgal presentaron una petición de emergencia para impugnar la legalidad de su detención, y un juez emitió una orden que prohíbe temporalmente que el gobierno lo expulse de Estados Unidos.

Tras una breve audiencia el viernes en un tribunal federal de Manhattan, un abogado de Belgal dijo que su cliente estaba asustado cuando los agentes se acercaron a su auto. Ahora, en una cárcel federal en Brooklyn con una bala aún en su cuerpo, tiene dolor, teme por su seguridad y está profundamente preocupado por su aterrorizado hijo de 5 años, dijo el abogado Harold Solis.

"No se supone que te disparen en tu auto con tu hijo sentado atrás. Punto", dijo el abogado. Belgal no estuvo en la audiencia, pero algunos de sus familiares asistieron y declinaron comentar después.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ambos demócratas, dijeron el jueves que habían presionado sin éxito a Mullin y a Trump para que liberaran a Belgal. También instaron al gobierno a divulgar de inmediato las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes del ICE del tiroteo y a detener las operaciones migratorias en la ciudad.

La policía de Nueva York divulga videos del tiroteo

Mullin dijo que el ICE divulgaría las grabaciones de las cámaras corporales de sus agentes sobre el tiroteo, pero declinó decir cuándo. Según la política de la agencia, el video de las cámaras corporales puede publicarse dentro de 72 horas si "se determina que es lo más conveniente para la agencia".

Mientras tanto, la policía de la ciudad de Nueva York difundió el viernes imágenes de cámara corporal de sus agentes, además de los videos de vigilancia.

En el video, Belgal aparece sentado en el pavimento con las manos detrás de la espalda mientras agentes federales atienden su herida, y a un agente federal que lleva un rifle. En el video también se muestra a agentes levantando a Belgal, colocándolo en una camioneta negra y luego llevándoselo a un hospital cercano.

"Tú, presiona. Presiona", se escucha decir a un agente mientras la camioneta retrocede.

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, dijo el jueves que Belgal estaba entrando a un espacio de estacionamiento cuando un agente federal de civil se acercó con el arma desenfundada. Al menos uno de los agentes disparó siete veces, cuando Belgal comenzó a avanzar en el auto.

Mamdani calificó el tiroteo como "indignante".

"No hay justificación para lo que hemos visto hoy", expresó a última hora del jueves.

La fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, dijo el viernes que su oficina está investigando el tiroteo y que está "trabajando para establecer los hechos y determinar el curso de acción apropiado".

Mullin acusó a autoridades de Nueva York de crear un ambiente inseguro para las detenciones migratorias.

Según leyes vigentes desde hace años, las cárceles de la ciudad no atienden la mayoría de las solicitudes de detención migratoria, lo que significa que personas que esperan juicio por delitos menores, o que ya terminaron de cumplir condenas de cárcel, son liberadas con regularidad incluso si se les busca para deportación.

El ICE ha pedido a autoridades locales de Nueva York que retengan a más de 14.000 personas para que agentes federales las detengan, dijo Mullin.

"Silencio. Silencio absoluto es lo que hemos recibido en respuesta", afirmó el secretario. "¿Por qué liberarían a estas personas de nuevo en las calles?".

Impacto y antecedentes de tiroteos con agentes ICE

El ICE ha justificado otros tiroteos alegando que agentes se sentían amenazados

Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha acusado con frecuencia a sospechosos de intentar embestir a agentes con vehículos u otras amenazas percibidas, lo que el departamento usa como justificación para abrir fuego. En algunos tiroteos, las pruebas han puesto en duda ese argumento.

Cuando un agente del ICE mató a Renee Good el 7 de enero en Minneapolis, funcionarios del DHS afirmaron inicialmente que el agente le disparó en defensa propia después de que Good intentara atropellarlo con su vehículo, aunque videos grabados desde múltiples ángulos pusieron en duda la versión del gobierno.

El 10 de julio, agentes del ICE mataron a tiros a Lorenzo Salgado Araujo en Houston mientras el ciudadano mexicano llevaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo. El DHS sostuvo que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE, pero los tres hombres que iban dentro de su vehículo refutaron esa versión.

El año pasado, en un suburbio de Chicago, agentes de inmigración mataron a tiros a Silverio Villegas González después de que, según ellos, el ciudadano mexicano condujera hacia ellos y arrastrara a uno con su auto, causándole "lesiones graves". Pero videos de cámaras corporales de la policía local mostraron al agente que disparó a Villegas González caminando después y restando importancia a sus propias lesiones, las cuales él mismo describió como "nada grave".