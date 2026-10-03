Donald Trump presiona a senador Tom Cotton por horario de verano

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El presidente Donald Trump presionó el sábado al senador Tom Cotton de Arkansas para que apoye un proyecto que haría permanente el horario de verano, e instó a los estadounidenses a llamar a lo que parecía ser el número de teléfono celular personal de Cotton.

Ley Sunshine Protection Act y debate en el Senado

La Ley de Protección de Luz Solar (Sunshine Protection Act) fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio, pero enfrenta obstáculos en el Senado, donde algunos republicanos se oponen firmemente. Sus defensores, incluida la Casa Blanca, sostienen que el cambio proporcionaría más luz diurna durante los momentos en que los estadounidenses están más activos. Sus detractores afirman que un horario de verano permanente provocaría mañanas de invierno más oscuras y potencialmente más peligrosas, cuando los niños estarán esperando los autobuses escolares y los padres conducirán al trabajo en la oscuridad.

Fue una notable escalada por parte de Trump de una fijación de larga data compartida por ambos hombres —con Trump apoyando hacer permanente el horario de verano, y Cotton oponiéndose enérgicamente— cuando faltan solo unas semanas antes de las elecciones de medio término, cuando los republicanos preferirían que el mandatario se concentre en hablar sobre la economía y los logros del partido. Cotton también busca la reelección este noviembre, aunque esa contienda no es tan competitiva.

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Declaraciones y reacciones de Trump y Cotton

Trump llama al horario de verano "deprimente"

El horario de verano es el periodo entre la primavera y el otoño en el que los relojes en la mayor parte de Estados Unidos se adelantan una hora. No todos los estados lo observan e incluso bajo el proyecto, los estados pueden abstenerse si sus legislaturas actúan para hacerlo antes de que la ley entre en vigor.

"Por alguna razón, Tom está frenando el proyecto y, en el Senado, es muy fácil hacerlo, ¡solo se necesita uno!", escribió Trump en redes sociales, al señalar que aprobar el proyecto daría a los golfistas profesionales más tiempo en la cancha. "Así que, todos en Arkansas, un estado que amo y que gané tres veces, la última por 34 puntos, díganle a Tom que, ¡LO HAGA! Será apreciado por todos".

Trump incluyó un número telefónico con un código de área de Arkansas. The Associated Press llamó al número, pero nadie respondió y el buzón de voz estaba lleno.

Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, reiteró su oposición al horario de verano permanente en una publicación propia en redes sociales. Lo hizo el sábado por la tarde, aunque no es el único republicano que se opone.

"A nadie le gusta cambiar el reloj, a mí tampoco, pero el Congreso ha promulgado varias veces antes el horario de verano permanente y lo ha derogado cada vez una vez que los estadounidenses experimentaron amaneceres absurdamente tardíos en invierno", escribió. "Los habitantes de Arkansas no quieren que sus hijos vayan a la escuela en plena oscuridad, y yo siempre pondré a Arkansas primero".

Pero Trump, quien pasaba el día en su club de golf del norte de Virginia antes de viajar a Ohio más tarde el sábado, respondió de inmediato.

"Si Tom Cotton estuviera poniendo a Arkansas primero, les daría una hora extra de luz diurna y, lo que es más importante, no tendrían que andar por todas sus casas, granjas, lugares de trabajo y en todas partes, dos veces al año, teniendo que cambiar sus relojes, y a menudo olvidándose de hacerlo", dijo Trump, y añadiendo que "eso es realmente poner a Arkansas PRIMERO".

Mientras su caravana regresaba a la Casa Blanca, Trump añadió que "una mesa llena de personas muy distinguidas acaba de decirme que ODIAN, inmediatamente después de un cambio de hora obligatorio, irse a casa por la noche — ¡y está OSCURO!".

"¡Es deprimente!", continuó Trump. "Uno de los caballeros declaró que: ´Odio odio irme a casa en la oscuridad´. ¡También es, en estados azules (gobernados por demócratas) plagados de crimen, mucho más peligroso estar caminando a casa en la oscuridad!".

Una encuesta de 2025 de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que, si se les obligara a elegir, la mayoría de los estadounidenses preferiría mantener esa hora extra de luz diurna por la tarde. Solo el 12% de los adultos en Estados Unidos favorece el sistema actual del horario de verano, que exige que las personas en la mayor parte de los estados cambien los relojes dos veces al año, mientras que el 47% se opone y el 40% se mantiene neutral.

El Congreso se ha interesado desde hace tiempo en los posibles beneficios y costos del horario de verano desde que se adoptó por primera vez como una medida de tiempos de guerra en 1942. El Senado aprobó una ley hace cuatro años para hacer permanente el horario de verano, pero se estancó en la Cámara de Representantes.

No es la primera vez que Trump divulga información personal de un senador

Mientras competía por la nominación presidencial republicana de 2016, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur describió a Trump como "no apto para el cargo" después de que Trump denigrara el servicio militar del senador John McCain de Arizona. Trump entonces difundió el número de celular personal de Graham. Eso provocó un video viral en el que el senador destruía una serie de teléfonos plegables.

Graham más tarde se convirtió en un aliado cercano de Trump. En contraste, aunque comparten muchas de las mismas posiciones políticas, no Trump y Cotton no son tan cercanos.

Cotton, una de las voces de seguridad nacional más prominentes del Partido Republicano, ha abogado por un enfoque más belicista sobre Irán, particularmente mientras Trump contempla pausas en los ataques militares. En el primer mandato de Trump, Cotton fue un crítico de los intentos del presidente de reformar las leyes de sentencias del país, calificando la propuesta como una "fuga de la cárcel".

A principios de este año, Cotton desafió temporalmente los intentos de Trump de frenar el proceso de confirmación de su propio nominado para director de inteligencia nacional, Jay Clayton. El presidente quería que su elegido interino para el puesto, Bill Pulte, sirva al menos brevemente cuando la exdirectora, Tulsi Gabbard, dejara el puesto.

Pero el nombramiento de Pulte, quien no tenía credenciales de seguridad nacional, provocó una condena bipartidista desde el Capitolio y Cotton intentó acelerar el proceso de confirmación de Clayton, lo que podría haber evitado que Pulte fuera instalado como director interino.

Pero Trump finalmente ordenó a Clayton no comparecer ante el comité de Cotton para su audiencia de confirmación, y Pulte sirvió en el puesto durante varias semanas este verano. Clayton finalmente fue confirmado por el Senado a finales de julio.