Ataúdes fantasía celebran la vida

Acra, Ghana.- Un pez gigante de color rosa, un pavo real colorido, un avión pintado con la bandera nacional. Estos son sólo algunos de los ataques de fantasía de Ghana, conocidos como Abebuo, que se traducen como “proverbio”.

Cada pieza se elabora no sólo para enterrar al difunto, sino para encarnar la esencia de su vida. Un agricultor no es sepultado en un auto; en su lugar, su ataque podría tomar la forma de las herramientas que usamos o los cultivos que realizaron. El diseño en sí se convierte en metáfora, un enigma de madera, un mensaje final dejado atrás.

Los ataques de fantasía se están convirtiendo en una práctica que ofrece una alternativa colorida a las simples cajas de madera. Cada ataque tarda unas dos semanas en completarse. El costo, que comienza alrededor de los 700 dólares, varía dependiendo del tipo de madera y la complejidad del diseño.

Los funerales en Ghana son eventos vibrantes. La gente los ve como una última oportunidad para honrar al difunto, sin escatimar en gastos en ceremonias que presentan música, baile y vívidas muestras de patrimonio cultural. “La gente olvida por un momento lo que hay dentro; admiran el ataque y la atmósfera cambia”, dijo Eric Kpakpo Adotey, un carpintero que se especializa en ataúdes de fantasía.

La risa se mezcla con las lágrimas, y el dolor se suaviza con la creatividad.

Para los que quedan atrás, cada ataque es más que un lugar de descanso final. Es una historia tallada en madera, un proverbio para ser leído.