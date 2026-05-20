Bolivia expulsa embajadora de Colombia por declaraciones de Petro

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano solicitó el miércoles a la embajadora de Colombia que "concluya sus funciones" en el país tras las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre las protestas que piden la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Bolivia expulsa embajadora colombiana por declaraciones de Petro

La embajadora Elizabeth García fue emplazada a dejar la nación andina para "preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos", informó en un comunicado de prensa la cancillería de Bolivia y agregó que la "decisión no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas" con Colombia.

Horas después la cancillería boliviana calificó de "improcedente cualquier intervención en política interna".

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Más tarde el canciller boliviano Fernando Aramayo dijo en conferencia de prensa que Petro quiere ser mediador en el conflicto "con información falsa (acerca de) que se estaría asesinando a gente en las calles".

"Esperábamos que él (Petro) se retracte en el momento en que se rechazaron sus declaraciones, pero no, él insistió", agregó el canciller. "Lo que corresponde es que su embajadora sea declarada persona non grata, porque tiene que respetar la soberanía de el país que la acoge".

Protestas y contexto político en Bolivia

Paz asumió hace seis meses el poder en Bolivia después de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y dio un giro a las relaciones diplomáticas de sus antecesores al acercarse a Estados Unidos, cuyo embajador había sido expulsado en 2008.

Además, después de 18 años la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) intercambia información con Bolivia.

Desde hace tres semanas el mandatario boliviano enfrenta fuertes protestas y bloqueos de diferentes sectores sociales, incluidos seguidores de Morales, que reclaman su renuncia.

Por efecto de las protestas, los mercados de La Paz están desabastecidos y a los hospitales les quedan pocas horas de oxígeno medicinal para los enfermos.

Morales, cercano a Petro, está atrincherado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia desde donde evade una orden de detención por el presunto abuso de una menor. La pasada semana no se presentó al inicio del juicio por ese cargo y sumó una declaratoria de rebeldía y una segunda orden de arresto.

"¿Por qué (Petro) no le pide al expresidente Morales que se presente ante la justicia y que responda?. Que venga y que se ofrezca como mediador", dijo Aramayo. Además desafió al mandatario colombiano a que facilite la salida de Morales del Chapare y "que lo ponga frente a los foros de la Justicia boliviana".

Tensiones diplomáticas con Argentina por apoyo en protestas

El gobierno del ultraderechista presidente argentino Javier Milei también ha mantenido cruces con Morales en las últimas horas.

En una entrevista con Radio 10 de Buenos Aires la víspera, Morales dijo que aviones Hércules enviados por Milei transportaron policías y militares desde varias ciudades, como Santa Cruz y Potosí, a La Paz, epicentro de las protestas. Agregó que además hay "información, fotografías, que están descargando cajas de material antidisturbio".

El canciller Pablo Quirno afirmó el miércoles a Radio Mitre de Buenos Aires que "son acusaciones totalmente falsas, sin ningún tipo de asidero". Apuntó que Argentina ha contribuido, a pedido del gobierno boliviano, con un avión Hércules "para ayudar a transportar alimentos bolivianos...para saltar el bloqueo de la gente que simpatiza con Evo Morales".

Argentina informó el sábado que envió una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, "donde se realizaron las tareas de carga y los procedimientos logísticos correspondientes", señaló un comunicado de la cancillería.

Posteriormente, indicó, el Hércules C-130 arribó a la ciudad de El Alto transportando 12 toneladas de pollo congelado para abastecer a la población en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras. La carga fue entregada a las autoridades competentes para su posterior distribución en distintos puntos del Departamento de La Paz, incluyendo las ciudades de El Alto y La Paz".