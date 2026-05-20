A balazos, ejecutan a taquero en Abastos

Un taquero fue ejecutado a balazos en el Centro de Abastos, solitario maleante lo acribilló para luego darse a la fuga sin que nadie hiciera algo para impedirlo, esto a pesar de que la cercanía con la Comandancia de la Policía Municipal.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Luis Eduardo N. de 40 años de edad, quien al momento del ataque se encontraba en su negocio ubicado denominado Taquería Marín, ubicado en la calle Segunda Oriente próximo a la avenida José de Gálvez, en el Centro de Abastos.

De acuerdo a testigos, cerca de las diez de la mañana el hombre recibió una llamada y se salió del local, pero en eso llegó un individuo y le disparó en repetidas ocasiones, luego se dio a la fuga dejándolo tirado en el piso.

En poco tiempo arribaron al lugar los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado pero se percataron que ya había perdido la vida puesto que presentaba al menos tres impactos de bala.

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El área donde quedó el ahora occiso fue acordonada por elementos de la Guardia Civil Estatal y posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar la inspección respectiva.

Información preliminar apunta a que se trató de un ataque directo y de manera extraoficial surgió la versión que los hechos podrían estar relacionados con una riña previa, será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de desarrollar las investigaciones y determinar el móvil y las circunstancias de la agresión.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y posteriormente entregarlo a los familiares para que se le diera la sepultura correspondiente, en tanto la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable y proceder en su contra de acuerdo a la ley.