REFLEXIONA SU FE

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Por Maru Bustos PULSO

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
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Mateo Echavarría Mendoza reafirmó su amor a Dios, al efectuar con alegría su primera comunión.

Acompañado de sus papás: Alberto Echavarría Delgado y Erika Mendoza Limón, llegó a la capilla de la Universidad San Paulo, donde se llevó a cabo la celebración.

Estuvieron su hermana Camila Echavarría Mendoza, queridos, compañeros de colegio y amistades, quienes compartieron su alegría por este día especial.

Invitó de padrinos a Jonathan Chávez Castillo y Gabriela Echavarría Delgado. 

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El presbítero deseó al niño que su vida sea de amor, generosidad y respeto a Dios.

Enseguida, durante la Eucaristía, le impartió el sacramento, ante, ante la emoción palpable en su rostro.

Al concluir, su familia y amigos lo ovacionaron y le desearon bienestar en su vida.

Al día siguiente, los niños se fueron de campamento.

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