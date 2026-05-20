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Rechaza TEESLP violencia política de género contra juzgadora

La propuesta del magistrado Sergio Iván García fue fue desechada por falta de competencia y elementos suficientes

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 20, 2026 11:31 a.m.
A
Rechaza TEESLP violencia política de género contra juzgadora

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) rechazó el proyecto que buscaba acreditar violencia política de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, denunciada tras un conflicto derivado de una decisión judicial sobre la custodia de un menor presuntamente víctima de abusos.

La propuesta fue impulsada por el magistrado Sergio Iván García Badillo, quien consideró que las expresiones difundidas posteriormente en redes sociales y medios digitales sí constituían actos de intimidación y deslegitimación contra la juzgadora.

El caso derivó en una denuncia presentada contra Iván "N", Luis "N", entre otros.

Sin embargo, las magistradas Carolina López Rodríguez y Denisse Adriana Porras Guerrero votaron en contra del proyecto bajo argumentos distintos.

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López Rodríguez sostuvo que el Tribunal Electoral carece de competencia para analizar asuntos relacionados con personas juzgadoras en funciones, mientras que Porras Guerrero afirmó que no existían elementos suficientes para acreditar violencia política de género.

Durante la sesión, la magistrada presidenta señaló que los señalamientos surgieron tras inconformidades por la decisión que implicaba el retorno del menor a un entorno donde presuntamente ocurrieron agresiones.

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Añadió que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio y que, aunque las manifestaciones pudieron resultar ríspidas, no acreditaban violencia por razón de género.

La discusión dejó divididos los criterios dentro del propio Tribunal Electoral sobre los límites entre la crítica pública hacia personas juzgadoras y la configuración de violencia política de género, en un caso que previamente ya había derivado en medidas cautelares por la difusión de contenidos en plataformas digitales.

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