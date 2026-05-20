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Seguridad

Niño escapa de albergue por malos tratos

Es originario de Nayarit y contaba ya con una ficha de búsqueda

Por Redacción

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Niño escapa de albergue por malos tratos

Un niño nayarita que contaba con ficha de búsqueda, fue localizado por elementos de la Policía Municipal cuando deambulaba por la colonia Librado Rivera, se había escapado de un albergue para menores y argumentó que sufría malos tratos.

Ahora el menor se encuentra en un lugar seguro en tanto se determina su situación siendo representado por las autoridades para velar por su bienestar.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó que el lunes los oficiales municipales atendieron un reporte ciudadano recibido vía telefónica, en el que se alertaba sobre la presencia de un menor de edad en condiciones de vulnerabilidad sobre la calle Durango, en la colonia Librado Rivera.

Al arribar al lugar, los agentes municipales localizaron a un niño de 11 años de edad, quien presentaba signos de desorientación y manifestó haber salido del sitio donde permanecía debido a presuntos actos de violencia física.

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Los oficiales brindaron atención, resguardo y acompañamiento al menor, el cual refirió ser originario de Nayarit y que permanecía bajo el cuidado de otras personas en una casa de cuidados para menores. Asimismo, señaló presuntos actos de violencia cometidos por una persona adulta, situación por la cual decidió abandonar el lugar donde habitaba. También indicó la posible presencia de otros menores en ese domicilio.

Tras verificar sus datos en plataformas institucionales de búsqueda de personas, se confirmó que el menor cuenta con una ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por lo que se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional correspondientes.

Posteriormente, el menor fue trasladado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para el seguimiento legal conducente, en tanto se solicitó la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) autoridad encargada de su resguardo y representación jurídica.

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