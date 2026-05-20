Capturan a integrantes de grupos delictivos
A uno de origen venezolano se le considera objetivo criminal dedicado a la extorsión
Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal en acciones distintas desarrolladas en los municipios de El Naranjo y Matehuala, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y otros hechos relacionados con conductas delictivas.
En una primera intervención en El Naranjo, la GCE detuvo a Julio "N", de 27 años de edad, originario de Tamaulipas, quien presuntamente manifestó pertenecer a un grupo criminal con presencia en la zona, y a quien se le aseguraron dosis de "cristal", marihuana y cocaína, además de 900 pesos en efectivo y un vehículo en el que se desplazaba.
En una segunda acción, en el municipio de Matehuala, mediante tareas de inteligencia se detuvo a José "N", de 42 años de edad, originario de Venezuela y considerado un objetivo criminal, al contar con información preliminar que presuntamente lo relaciona con actividades de extorsión, aunque será la autoridad correspondiente quien determine las responsabilidades conforme a derecho.
Al individuo se le aseguraron múltiples bolsas con marihuana y un vehículo tipo Jeep color verde, el cual tripulaba al momento de su detención.
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A los dos sujetos junto con la droga se les remitió ante la autoridad correspondiente para que les sea definida su situación legal.
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