Bolsonaro, recluido en sala especial tras nueva detención en Brasilia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, detenido preventivamente este sábado, permanecerá recluido en una sala especial dentro de la sede de la Policía Federal de Brasilia, un espacio de doce metros cuadrados con baño privado, televisión, aire acondicionado y atención médica permanente, según reportaron medios locales.

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, estará bajo custodia en una habitación conocida como "Sala de Estado", un área acondicionada para autoridades y figuras públicas, de acuerdo con información de Folha de São Paulo.

Reportes de TV Globo detallan que el cuarto incluye una cama individual, armario, mesa, silla, baño privado, aire acondicionado y un refrigerador pequeño. CNN Brasil añadió que también cuenta con una televisión y una ventana, elementos que no suelen estar disponibles en módulos comunes de detención.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fijó que el exmandatario solo podrá recibir visitas con autorización judicial, como parte de las restricciones del proceso por el que fue condenado a 27 años de prisión, tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro fue arrestado este sábado en su residencia de Brasilia, donde cumplía prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por desobedecer medidas cautelares relacionadas con la causa de golpismo. Agentes federales lo trasladaron a la Superintendencia de la Policía Federal, donde algunos simpatizantes y aliados se congregaron.

La orden de de Moraes se basó en un "riesgo de fuga concreto" y en la "amenaza al orden público", aunque esta detención aún no implica el inicio formal de la ejecución de la sentencia, prevista para las próximas semanas tras el rechazo de los primeros recursos de apelación. EFE