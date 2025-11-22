Sismo magnitud 5.5 azota Daca

Daca, Bangladesh.- Un fuerte sismo de magnitud 5.5 sacudió el centro de Bangladesh el viernes, cobró la vida de al menos ocho personas y dejó más de 300 heridos, según las autoridades y medios locales. En la capital del país, Daca, los edificios se remecieron durante el temblor, lo que llevó a los residentes, presas del pánico, a salir a las calles.

El terremoto se registró a las 10:38 de la mañana y tuvo su epicentro en la zona de Ghorashal, en el distrito de Narsingdi, a unos 25 kilómetros de Daca. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que se localizó a una profundidad de 10 kilómetros.

La televisión DBC, con sede en Daca, informó que dos niños estaban entre los muertos. Las muertes ocurrieron principalmente por el derrumbe de techos y muros. Las barandillas de un edificio cayeron y mataron a tres personas en una calle de Daca.

Las tres personas estaban comprando en una carnicería en Armanitola, un área de la ciudad vieja de Daca, y fueron trasladadas a un hospital donde fueron declaradas muertas, publicó el periódico Prothom Alo.

El residente local Mohammed Arif dijo que salió cuando escuchó un fuerte ruido y “vio que algunos ladrillos habían caído, y también vio a algunas personas heridas”.

El Departamento de Bomberos y Defensa Civil desplegó a los bomberos en lugares donde se reportaron edificios inclinados, así como en un incendio en el barrio de Baridhara en Daca.

El principal diario en lengua bengalí del país, Prothom Alo, informó que 252 personas, en su mayoría trabajadores de la confección, fueron hospitalizadas en el distrito de Gazipur, justo a las afueras de Daca. La zona cuenta con cientos de fábricas de confección y otras instalaciones industriales. Los trabajadores intentaron salir apresuradamente de sus fábricas cuando ocurrió el sismo, provocando estampidas que dejaron a muchos heridos.

Según el USGS, aunque el norte y el sureste de Bangladesh son regiones sísmicamente activas debido a las interacciones entre las placas de India y Eurasia, la región central del país es menos activa.

El USGS señala que desde 1950, sólo 14 terremotos, con una magnitud de 5.5 e incluyendo dos de magnitud 6, han ocurrido dentro de un radio de 250 kilómetros del sismo del viernes.