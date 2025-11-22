Amistosa reunión Trump-Mamdani

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el viernes con el hombre que había proclamado orgullosamente ser “la peor pesadilla de Trump”, pero pareció encontrar lo contrario.

El mandatario republicano y el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvieron una reunión cálida y amistosa, hablando repetidamente de sus objetivos compartidos para ayudar a la ciudad natal de Trump en lugar de referirse a sus diferencias explosivas.

Trump, quien en el pasado había llamado a Mamdani un “lunático comunista al 100%” y un “completo chiflado”, habló abiertamente de lo impresionado que estaba con el hombre que había dicho que su gobierno era “autoritario”.

El mandatario se dijo sorprendido por su “magnífica” reunión y señaló sobre el socialdemócrata: “De hecho, creo que él va a sorprender a algunas personas conservadoras”.

Mamdani y Trump indicaron que conversaron sobre la asequibilidad de la vivienda y el costo de los alimentos y los servicios públicos, ya que Mamdani aprovechó con éxito la frustración de la gente por la inflación para ganar las elecciones, al igual que lo hizo el presidente en los comicios de 2024.

“Vamos a ayudarle, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y segura”, dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

“Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito compartido que tenemos de servir a los neoyorquinos”, expresó Mamdani.

El mandatario restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y las afirmaciones de que Trump se comportaba como déspota.