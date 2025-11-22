logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Amistosa reunión Trump-Mamdani

Pasan de rivalidad a amistad tras reunirse en la Casa Blanca

Por AP

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Amistosa reunión Trump-Mamdani

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el viernes con el hombre que había proclamado orgullosamente ser “la peor pesadilla de Trump”, pero pareció encontrar lo contrario.

El mandatario republicano y el alcalde electo de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvieron una reunión cálida y amistosa, hablando repetidamente de sus objetivos compartidos para ayudar a la ciudad natal de Trump en lugar de referirse a sus diferencias explosivas.

Trump, quien en el pasado había llamado a Mamdani un “lunático comunista al 100%” y un “completo chiflado”, habló abiertamente de lo impresionado que estaba con el hombre que había dicho que su gobierno era “autoritario”.

El mandatario se dijo sorprendido por su “magnífica” reunión y señaló sobre el socialdemócrata: “De hecho, creo que él va a sorprender a algunas personas conservadoras”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mamdani y Trump indicaron que conversaron sobre la asequibilidad de la vivienda y el costo de los alimentos y los servicios públicos, ya que Mamdani aprovechó con éxito la frustración de la gente por la inflación para ganar las elecciones, al igual que lo hizo el presidente en los comicios de 2024.

“Vamos a ayudarle, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y segura”, dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

“Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito compartido que tenemos de servir a los neoyorquinos”, expresó Mamdani.

El mandatario restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y las afirmaciones de que Trump se comportaba como déspota.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amistosa reunión Trump-Mamdani
Amistosa reunión Trump-Mamdani

Amistosa reunión Trump-Mamdani

SLP

AP

Pasan de rivalidad a amistad tras reunirse en la Casa Blanca

Sismo magnitud 5.5 azota Daca
Sismo magnitud 5.5 azota Daca

Sismo magnitud 5.5 azota Daca

SLP

AP

Se reporta la muerte de al menos 8 personas así como daños en techos y muros de edificios

Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef
Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

Mueren dos niños al día en Gaza, denuncia la Unicef

SLP

EFE

La organización acusa la violación del alto al fuego por parte de Israel

Zelenski y Putin muestran cautela
Zelenski y Putin muestran cautela

Zelenski y Putin muestran cautela

SLP

AP

El presidente ruso dijo que plan de EU podría ser la base a un acuerdo; el ucraniano lo rechazó