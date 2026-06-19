Brote de ébola, el peor hasta ahora

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Dakar, Senegal.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda se ha cobrado más de 200 vidas en su primer mes y es el peor brote conocido en esta etapa, con hasta 35.000 posibles contactos sospechosos, informaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

Con 894 casos confirmados hasta ahora, el brote actual es tres veces peor que un brote anterior en Uganda en 2000, que tenía 281 casos en el mismo punto, señaló el doctor Wessam Mankoula, epidemiólogo médico de Africa CDC.

La cifra real, según expertos, es probablemente mucho mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de su presunto estallido. El número de casos ha aumentado un 38% desde la semana pasada y ahora se extiende a 32 zonas de salud en el este del Congo, indicó Mankoula.

El brote es causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no hay vacunas ni tratamientos aprobados y que no se analizó en los primeros días. El virus Zaire, más común y para el que existe una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

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Hasta ahora, 74 pacientes se han recuperado de la enfermedad en el este de Congo y Uganda. Se están desarrollando tratamientos experimentales como los anticuerpos monoclonales para Bundibugyo. El rastreo de contactos sigue siendo un problema debido al aislamiento de la zona ya la inseguridad persistente en la provincia de Ituri, afirmó el doctor Mankoula.

"Para esos 800 casos confirmados, deberíamos tener entre 17.000 y 35.000 contactos que deberían estar en nuestra lista de contactos", explicó Mankoula. Actualmente, solo se ha rastreado y se está evaluando a unos 4.000 contactos, menos del 15%.