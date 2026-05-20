Aumentan los temores en el Congo por la rápida propagación del ébola

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Trabajadores de salud en el este de la República Democrática del Congo dijeron el miércoles que no cuentan con suficiente protección y están poco capacitados ante el brote de un tipo raro de ébola que se propaga rápidamente en uno de los lugares más remotos y vulnerables del mundo.

"Es realmente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí", manifestó Justin Ndasi, residente de Bunia, lugar de la primera muerte conocida que se anunció la semana pasada tras lo que los expertos califican como un preocupante retraso en la detección del virus.

La respuesta se desarrolla en una región amenazada desde hace tiempo por grupos armados que tienen a gran parte de la población huyendo mientras controlan una ciudad importante donde se han confirmado casos de ébola, lo que complica los esfuerzos de los trabajadores de salud por ponerse al día para rastrear el brote. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que hay un riesgo bajo a nivel mundial, ha dicho que el "paciente cero" aún no ha sido encontrado.

En Bunia, adonde se han trasladado por vía aérea toneladas de suministros de salud, los residentes dijeron que las mascarillas se han vuelto más difíciles de encontrar y que algunos desinfectantes que antes se vendían por 2.500 francos congoleños (alrededor de 1 dólar) ahora cuestan hasta 10.000 francos (más de 4 dólares).

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Y ya comenzaron los entierros.

"Empezó a sangrar y a vomitar mucho"

En un centro de tratamiento en Rwampara, trabajadores de salud con equipo de protección manipulaban en silencio los cuerpos de presuntas víctimas de ébola.

Familias que suelen lavar ellos mismos los cuerpos de sus seres queridos observaban impotentes mientras los trabajadores los desinfectaban y los colocaban en ataúdes para trasladarlos a sitios de entierro seguros. Algunos familiares rompían en llanto.

La enfermedad atacó de repente, dijeron, describiendo un rápido deterioro después de que los síntomas se confundieron con enfermedades como la malaria.

"Me dijo que le dolía el corazón, y yo pensé que era el estómago" , dijo Botwine Swanze, quien perdió a su hijo. "Luego empezó a llorar por el dolor en el estómago. Después de eso, empezó a vomitar. Luego empezó a sangrar y a vomitar mucho".

El virus del ébola es altamente contagioso y se propaga entre personas al tener contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

La magnitud de la epidemia es mucho mayor

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, y expresó preocupación por su "magnitud y velocidad". La dirección de la organización en el Congo calcula que el brote durará al menos dos meses.

El raro tipo de ébola, conocido como virus Bundibugyo, se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida mientras las autoridades realizaban pruebas para otro tipo de virus del ébola más común y dieron negativo.

Las investigaciones continuaban sobre dónde y cuándo comenzó el brote, pero "dada la magnitud, estamos pensando que probablemente comenzó hace un par de meses", dijo Anaïs Legand, funcionaria técnica del programa de emergencias de la OMS.

Hasta ahora, se han confirmado 51 casos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el norte del Congo, así como dos casos en Uganda, indicó el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además, hay 139 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos.

Pero "la magnitud de la epidemia es mucho mayor", afirmó.

Este es el 17mo brote de ébola en el Congo, y la OMS ha dicho que su Ministerio de Salud cuenta con personal experimentado y capacidad para responder. Sin embargo, la mayoría de los brotes fueron del ébola más común.

Cualquier posible vacuna está a meses de distancia.

El doctor Vasee Moorthy, asesor especial de ciencias en la OMS, dijo que podrían pasar al menos de seis a nueve meses para tener disponible una vacuna para el virus Bundibugyo. Citó dos candidatas: una versión de la vacuna Ervebo para el virus del ébola que estaría diseñada específicamente para el virus Bundibugyo, y otra basada en una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford.

El este del Congo ya enfrentaba una "inmensa presión por el conflicto, el desplazamiento y un sistema de salud en colapso", dijo el doctor Lievin Bangali, coordinador sénior de salud del Comité Internacional de Rescate en el Congo, y añadió que años de falta de financiamiento han debilitado la respuesta.

El brote pone en evidencia los efectos de los profundos recortes del gobierno estadounidense a la ayuda exterior. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que el gobierno se volcará en los esfuerzos de respuesta al ébola, con prioridad en financiar 50 clínicas de emergencia en las zonas afectadas. Estados Unidos se comprometió a aportar 23 millones de dólares.

"No tenemos protección"

Las escuelas e iglesias permanecen abiertas en Bunia. Algunos residentes usan cubrebocas. En los centros de salud, crece la ansiedad.

El fin de semana, un equipo de Médicos Sin Fronteras identificó posibles casos en el hospital Salama de la ciudad, pero no encontró ninguna sala de aislamiento disponible en la zona, dijo en redes sociales Trish Newport, gerente del programa de emergencias.

"Cada centro de salud al que llamaron contestó que estaban ´llenos de casos sospechosos. No tenemos espacio´. Esto da una idea de lo caótico que es todo ahora mismo", señaló.

En Mongbwalu, adonde fue llevado el cuerpo de la primera muerte conocida, la frontera cercana con Uganda permanece abierta y la extracción de oro continúa, dijo Chérubin Kuku Ndilawa, líder de la sociedad civil, destacando la dificultad de contener el virus.

"No hay pánico. La gente continúa con su vida normal, pero también se está empezando a correr la voz", comentó Ndilawa, y señaló la falta de zonas públicas para lavarse las manos.

Era muy diferente en el Hospital General de Mongbwalu, donde el doctor Didier Pay dijo que estaba tratando a unos 30 pacientes con ébola, y un estudiante del instituto local de tecnología médica murió el miércoles.

"Los pacientes están dispersos aquí y allá en condiciones bastante inusuales", informó a la AP el doctor Richard Lokudu, director médico del hospital. "Esperamos que hoy se coloquen las instalaciones adecuadas de triaje y aislamiento, y si eso no ocurre, estaremos completamente desbordados".

Tienen poco personal y no están capacitados para manejar casos sospechosos, dijo. Si aumentan los casos confirmados, "no tenemos protección".

Mientras tanto, los rebeldes del grupo M23 respaldados por Ruanda, controlan la ciudad de Goma, afectada por el ébola. "De hecho la situación es complicada allí", ha dicho la doctora Anne Ancia, representante de la OMS en el Congo.

Un estadounidense con ébola está aislado en Alemania

Un ciudadano estadounidense que dio positivo en el Congo llegó a Berlín el miércoles y estaba en una sala especial de aislamiento. Se le estaba realizando un "examen exhaustivo" para determinar el tratamiento, informó el portavoz del Ministerio de Salud alemán, Martin Elsässer.

No quiso comentar sobre el estado del paciente, a quien las autoridades alemanas y de salud de Estados Unidos no han identificado. Más tarde, el ministerio dijo que estaba trasladando a la esposa del paciente y a sus tres hijos a petición de las autoridades estadounidenses. No estaba claro si alguno estaba infectado.

Por separado, la organización de ayuda cristiana Serge indicó que uno de sus médicos —identificado como el misionero estadounidense Peter Stafford— fue evacuado del Congo tras desarrollar síntomas.