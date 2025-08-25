Buscan comida, pierden la vida

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Fuerzas israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos que buscaban ayuda mientras viajaban el domingo a través de una zona militar al sur de la Ciudad de Gaza, un área utilizada regularmente para llegar a un punto de distribución de alimentos, informó un hospital y testigos.

Ciudad de Gaza está en hambruna después de 22 meses de guerra, mientras el Ejército de Israel avanza con el plan de una ofensiva para tomar la ciudad, posiblemente en cuestión de días. El ministro de defensa de Israel ha advertido que la ciudad, hogar de cientos de millas de personas, podría ser destruida.

El Hospital Al-Awda y dos testigos dijeron a The Associated Press que los palestinos fueron asesinados cuando las tropas abrieron fuego contra una multitud que se dirigía a un sitio administrado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), una organización estadounidense respaldada por Israel, en el área del corredor de Netzarim, a cientos de metros del sitio.

“El tiro fue indiscriminado”, afirmó Mohamed Abed, padre de dos hijos, en el campo de refugiados de Bureij. Abed y Aymed Sayyad, que también estaban entre la multitud que buscaba ayuda, dijeron que las tropas abrieron fuego cuando un grupo cerca del frente de la multitud avanzó hacia un sitio de distribución antes de la hora de apertura. Sayyad dijo que él y otros ayudaron a dos personas que resultaron heridas por disparos.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza informó de otras ocho muertes relacionadas con la desnutrición el domingo, incluyendo un niño. Esto eleva el número total de decesos relacionados con la desnutrición durante la guerra a 289, de los cuales 115 son niños.

Al menos 62.686 palestinos han muerto en la guerra, según el ministerio, incluidas personas desaparecidas, ahora confirmadas como fallecidas por un comité judicial especial del ministerio.

De esos, más de 2.000 palestinos han sido asesinados y más de 13.500 heridos mientras buscaban ayuda en puntos de distribución a lo largo de rutas de convoyes utilizadas por Naciones Unidas y otros grupos de ayuda, según el Ministerio de Salud.

El ministerio no especifica cuántos de los asesinados han sido combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. Es parte del gobierno dirigida por Hamás y está compuesta por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre bajas en la guerra. Israel disputa sus cifras, pero no ha proporcionado propias.