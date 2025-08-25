logo pulso
Estado

Voraz incendio en la Media Luna

El fuego arrasó con casi una hectárea de palma seca

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Voraz incendio en la Media Luna

RIOVERDE.- Se registró un incendio en el Manantial de la Media Luna el cual fue combatido por elementos del Cuerpo de Bomberos, que tardaron más de tres horas para poder controlar el fuego. 

El comandante de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez dio a conocer que se recibió una llamada de auxilio, solicitando apoyo debido a enormes llamaradas de fuego que se avistaban en el parque turístico de la Media Luna, en el Jabalí.  

Por lo que acompañados por elementos del Cuerpo de Bomberos, acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que se fuera a expander, debido a la intensidad de las llamas. 

El siniestro logró consumir una hectárea de palma que había en el lugar y amenazaban expandirse las llamas si no se combatía el fuego. 

Las llamaradas se propagaron de manera inmediata, pese a las acciones que hacían los tragahumo, por lo que tardaron 3 horas en poder controlarlo.

Puntualizó que hasta el momento se desconoce que provocó el voraz incendio, pero que ya se realizan las investigaciones pertinentes del caso. 

