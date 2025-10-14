Calabaza de 1,064 kilos gana concurso en California

Bahía de la Media Luna, Cal.- Un ingeniero y entusiasta de la jardinería ganó el concurso anual de pesaje de calabazas en el norte de California después de cultivar una que pesó 1,064 kilogramos (2,346 libras).

Brandon Dawson, de Santa Rosa, California, se alzó con la victoria el lunes en el 52º Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco.

Dawson levantó los brazos en el aire y sentó a sus dos hijos sobre la calabaza gigante —casi del mismo peso que un vehículo sedán o un gran bisonte— después de ser coronado como el ganador de este año.

"Mi mente está un poco acelerada porque estuve en esta posición el año pasado cuando perdí por 3 kilogramos (6 libras)", dijo en entrevista.

Dawson, un ingeniero de fabricación en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive, dijo que lleva cinco años cultivando calabazas gigantes. Las habilidades de precisión adquiridas en su trabajo le ayudaron con el riego y la luz solar adecuadas para ayudar a que su calabaza creciera, comentó.

Dijo que disfruta involucrar a sus hijos en el proceso. El premio eran 20,000 dólares.