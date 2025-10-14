Fatal accidente en Sudáfrica

Johannesburgo, Sudáfrica.- Al menos 42 personas murieron en un accidente de autobús en una región montañosa del norte de Sudáfrica, según autoridades.

El accidente fatal ocurrió en la autopista N1 cerca de la ciudad de Louis Trichardt, a unos 400 kilómetros al norte de la capital del país, Pretoria.

Simon Zwane, portavoz de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial, dijo al medio de comunicación sudafricano News24 que las autoridades habían confirmado 42 muertes, pero aún estaban verificando el número de fallecidos y heridos.

El autobús salió de la carretera en un empinado puerto de montaña y se precipitó en un terraplén, dijo el gobierno provincial. Imágenes difundidas por las autoridades mostraron el autobús azul volcán boca abajo en el terraplén.

El autobús viajaba desde el Cabo Oriental de Sudáfrica, en el sur del país, según dijeron las autoridades.

El gobierno provincial de Limpopo dijo en un comunicado de prensa que se creía que el autobús llevaba a ciudadanos de Zimbabue y Malaui que viajaban a sus países de origen.

El gobierno provincial no indicó de inmediato cuántas personas resultaron heridas, pero dijo que varios sobrevivientes fueron trasladados a hospitales.

En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, lamentó que “este incidente es una tragedia para Sudáfrica y para nuestros estados hermanos de Zimbabue y Malaui”.

“Esta tristeza se ve agravada por el hecho de que este incidente tuvo lugar durante nuestro Mes del Transporte anual, en el que damos especial importancia a la seguridad vial”, agregó el presidente Ramaphosa.

La jefa del Gobierno de la provincia de Limpopo, Phophi Ramathuba, que tiene previsto visitar el lugar del siniestro, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Esta es una tragedia desgarradora. La pérdida de tantas vidas en un solo incidente es indescriptible”, añadió Ramathuba.