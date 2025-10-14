Bajan las ventas de China a EU

Hong Kong.- Las exportaciones de China a EU cayeron un 27% en septiembre en comparación con el año anterior, aunque el crecimiento de sus exportaciones globales alcanzó un máximo de seis meses.

Las cifras de aduanas publicadas el lunes mostraron que las exportaciones mundiales de China fueron un 8,3% más altas que el año anterior, alcanzando los 328.500 millones de dólares, superando las estimaciones de los economistas. Esto fue notablemente mejor que el aumento interanual del 4,4% en agosto.

Las importaciones crecieron un 7,4% el mes pasado, significativamente mejor que el aumento del 1,3% en agosto, aunque una economía interna más débil y una desaceleración en el sector inmobiliario continúan afectando la demanda y el consumo.

El panorama es incierto mientras la tregua entre Beijing y Washington se desmorona y ambas partes se enfrentan con nuevos aranceles y otras medidas de represalia.

A medida que las exportaciones a Estados Unidos han estado bajo presión por las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, que intentan que los fabricantes trasladen sus fábricas a Estados Unidos, China ha expandido los mercados para sus productos en otras regiones del planeta.

Las tensiones con Estados Unidos se reavivaron el viernes después de que Donald Trump amenazara con un arancel adicional del 100% sobre los productos chinos y controles de exportación sobre software “crítico”.