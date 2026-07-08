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Caos en China por tornados y tormentas

Azotaron una provincia del centro, mientras caían lluvias récord en distintas zonas del sur

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Caos en China por tornados y tormentas
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      BEIJING.- Al menos 11 personas murieron y cientos más resultaron heridas después de que varios tornados y tormentas azotaran una provincia del centro de China, informó el martes la prensa estatal, mientras caían lluvias récord en distintas zonas del sur.

      Varias zonas del este de la provincia de Hubei fueron golpeadas por tormentas eléctricas la noche del lunes y el mal tiempo afectó a 14.600 personas, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Más de 330 personas resultaron heridas y una estaba desaparecida, mientras que más de 20 viviendas se derrumbaron y más de 4.800 sufrieron daños, indicó.

      Un inusual tornado EF2 barrió la ciudad de Huanggang, donde una empresa de logística y un complejo de almacenes resultaron duramente afectados; los vientos levantaron varios camiones y los desplazaron hasta de 30 metros (98 pies), informó Xinhua.

      Un video publicado por Shanghai Daily en X parecía mostrar a algunas personas en la planta baja de un edificio gritando mientras los fuertes vientos abrían a la fuerza las puertas de vidrio, haciendo añicos una de ellas.

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      Los tornados suelen registrarse en provincias sureñas y costeras como Guangdong y Jiangsu, según China Weather News, que depende de la Administración Meteorológica de China. Son poco frecuentes en la provincia de Hubei y múltiples factores, incluidos los remanentes de la tormenta tropical Maysak, contribuyeron a los que golpearon la región la noche del lunes, declaró el experto meteorológico Wang Xiaoling al periódico Hubei Daily.

      Mientras tanto, en el sur de China, funcionarios informaron que seis personas habían muerto y 11 más estaban desaparecidas, mientras lluvias récord asociadas a Maysak provocaron inundaciones generalizadas en la región de Guangxi, afectando a 375.000 personas, de las cuales 130.000 fueron evacuadas, según la oficina regional de propaganda de Guangxi.

      Las autoridades regionales dijeron que 341 embalses tenían niveles de agua que excedían los límites de control de inundaciones en la región, y que los niveles de agua en 56 estaciones han superado las marcas de 

      advertencia.

      "Existe un alto riesgo de filtraciones, reducidos de tierra y derrumbes estructurales", advirtió el funcionario regional Cai Yunge, debido a los embalses y diques fluviales sometidos a una saturación prolongada por altos niveles de agua.

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