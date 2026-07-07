Trump insiste en control de Groenlandia por Estados Unidos en Ankara

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ANKARA, Turquía (AP) — El presidente Donald Trump insistió el martes en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos en lugar de Dinamarca —una nación aliada de la OTAN—, renovando las tensiones en torno al territorio incluso mientras la alianza transatlántica anunciaba acuerdos de venta de armamento por miles de millones de dólares durante una cumbre, en un intento por apaciguar al mandatario estadounidense.

Donald Trump y la disputa por Groenlandia

Trump se refirió a Groenlandia como "una parte importante" para Estados Unidos, mientras repetía las afirmaciones falsas de que la isla está rodeada de barcos chinos y rusos y aseguró que no permitirá que Groenlandia sea amenazada.

"Eso debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en Ankara.

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La alianza de la OTAN se fundó sobre el principio de que sus 32 miembros defenderán el territorio de los demás y no amenazarán con apoderarse de él. Durante la cumbre, los países europeos y el secretario general de la alianza, Mark Rutte, ya estaban trabajando a marchas forzadas para abordar otra de las quejas de Trump: que los aliados europeos no gastan lo suficiente en defensa.

Levantamiento de sanciones a Turquía y programa F-35

Por otro lado, Trump anunció que su país levantará las sanciones que se emitieron a Turquía después de que Ankara compró un sistema ruso de defensa antimisiles que llevó a excluir a la nación del programa de cazas F-35, dejando al descubierto los estrechos lazos entre los dos mandatarios.

Trump hace mención de su "química" con Erdogan

Cuando Turquía compró sistemas rusos de defensa antimisiles S-400 en 2019, se desataron años de tensiones, a pesar de la cálida relación personal entre Trump y Erdogan que se remonta al primer mandato del presidente estadounidense.

Todavía hay una serie de obstáculos legales para que Turquía pueda ser readmitida plenamente en el programa estadounidense, pero la eliminación de las sanciones ayudaría a facilitar ese proceso. Recuperar el acceso a los F-35 es uno de los principales objetivos de Erdogan.

"Vamos a quitar las sanciones, ¿de acuerdo?", dijo Trump, y señaló que el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth ya trabajan en el asunto.

Trump dijo que la posibilidad de vender F-35 a Turquía es "ciertamente algo que consideraremos" tomando en consideración la relación entre los dos países, y que "Turquía ha sido, en muchos sentidos, mucho más leal que otros países que creemos que serían leales".

Erdogan expresó su esperanza en que Estados Unidos le venda aviones F-35, afirmando que el presidente estadounidense siempre cumple su palabra.

Trump y Erdogan subrayaron repetidamente su cálida relación. Erdogan saludó al presidente estadounidense con una elaborada ceremonia que incluyó funcionarios militares a caballo y aviones volando por encima emitiendo humo rojo, blanco y azul.

Al preguntarle qué es lo que hace que su relación con Erdogan sea tan estrecha, Trump respondió que hay "una química que funciona entre nosotros", añadiendo que "a veces te llevas bien con las personas más duras, como él".

El acceso de Turquía a los F-35 estadounidenses podría complicar las relaciones en otros lugares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que le ha solicitado a Trump que no le venda aviones de combate a Turquía, asegurando que la decisión pondría en peligro a Israel.

"Esta no es una fuerza para la paz y la estabilidad", dijo Netanyahu a CNN. "Cuando les das ese poder, verás agresión a su paso".

Legisladores de Estados Unidos también se oponen a que Turquía tenga acceso a los F-35 mientras mantenga sistemas ruso de defensa antimisiles en su posesión. Incluso si se llegan a levantar las sanciones, Washington aún enfrenta ciertas restricciones establecidas en la ley que impiden que Turquía pueda comprar los cazas si posee las baterías S-400.

Inversiones y acuerdos de la OTAN en defensa

La OTAN tiene un "momento de gran orgullo" en defensa

Justo antes de que el Air Force One aterrizara en Ankara, la OTAN exhibió una serie de proyectos militares valorados en miles de millones de dólares —una inversión que Rutte, calificó de "dinero bien gastado" y una medida con la clara intención de satisfacer a Trump.

Un enérgico Rutte habló a ministros de gobierno y funcionarios de la industria de defensa en un foro anunciado como la "gran revelación" de la OTAN, al ritmo de música tecno.

La OTAN, como organización, no posee armamento alguno —pertenece a los 32 países miembros—, pero sí cuenta con una flota de 14 aviones de vigilancia por radar de alerta temprana AWACS de unos 50 años de antigüedad, junto con algunos drones de vigilancia más nuevos.

El martes se anunció un acuerdo para reemplazar los aviones antiguos. El fabricante sueco Saab suministrará hasta 10 nuevos aviones de vigilancia GlobalEye para un consorcio de 10 países, anunció el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

"Es un momento de gran orgullo", dijo.

Se prevé que algunos de los proyectos se financien con fondos procedentes de un sistema de préstamos baratos con fines de defensa creado por la Unión Europea, que contempla hasta 170.000 millones de dólares captados en los mercados de capitales.

Representantes de 15 naciones anunciaron un esfuerzo multinacional para comprar aviones de reabastecimiento en vuelo y de transporte a Airbus. Luego Rutte anunció un esfuerzo de cuatro países para comprar hasta cinco nuevos drones de vigilancia Triton.

La víspera de la cumbre de dos días de la alianza militar en Turquía, Rutte declaró a los periodistas que "anunciaremos decenas de miles de millones en nuevos contratos". Sin embargo, en el acto del martes no se dieron cifras en dólares y la exhibición incluyó algunos proyectos acordados desde hace mucho tiempo.

Zelenskyy impulsa ingreso de Ucrania a la OTAN

Por separado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hizo un nuevo llamamiento el martes para que se permita que su país se integre a la alianza, asegurando que las fuerzas armadas de Ucrania tienen una amplia experiencia e impulsarían las capacidades de defensa de la alianza.

Destacó la adaptabilidad de Ucrania y su capacidad para atacar en el interior del territorio ruso, golpear refinerías de petróleo y otros objetivos energéticos. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están "eliminando" en promedio a 30.000 tropas rusas cada mes. Zelenskyy tiene prevista una reunión con Trump el miércoles en Ankara.

"Francamente no nos enorgullecemos de esto", dijo Zelenskyy, y señaló que la guerra con Rusia —ahora en su quinto año— es "una guerra que no buscamos, pero una que nos vemos obligados a librar".

La preocupación en algunos países europeos va en aumento de que Rusia pueda estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

Sin embargo, un alto funcionario de la OTAN dijo que a pesar de algunas acciones "imprudentes" de Rusia —incluidas violaciones del espacio aéreo sobre Polonia, Rumania y Estonia—, la alianza ha tenido éxito en disuadir a Moscú de cualquier posible ataque contra un país miembro. El funcionario insistió en el anonimato a cambio de informar a los periodistas.