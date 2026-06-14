Carney se aleja de EUCarney se aleja de EU

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Dublín, Irlanda.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, continuó sus esfuerzos por alejarse de Estados Unidos y alinearse con Europa, al reunirse con el líder de Irlanda el sábado antes de la próxima cumbre del G7 y afirmar que los países que son potencias medias no deben competir por el favor de EU.

Carney señaló que Canadá y la Unión Europea tienen una población combinada que es más del doble de la de Estados Unidos, con una economía de tamaño similar y un presupuesto colectivo de defensa que duplica el de China.

Indicó que las naciones más pequeñas pueden multiplicar su fuerza al asociarse con aliados afines. "En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, las potencias medias tienen una opción: competir por el favor o unirse para crear una tercera vía con impacto", afirmó Carney en el Trinity College de Dublín.

Carney describió a Canadá y Europa como una "fuerza para el bien, porque salvaguardamos los valores de los derechos humanos, la dignidad y el pluralismo que nuestra gente aprecia".

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El primer ministro manifestó que, juntos, la Unión Europea y Canadá constituyen uno de los mayores bloques económicos, culturales, tecnológicos, financieros y militares del mundo.

"El nuevo orden mundial se construirá comenzando por Europa", dijo Carney en una conferencia de prensa.