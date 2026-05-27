Implosión de tanque químico deja un muerto

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LONGVIEW, Washington.- La implosión de un tanque químico en una planta de pulpa y papel en el estado de Washington cobró el martes la vida de una persona mientras otras nueve continúan desaparecidas, informaron las autoridades.

Las labores de recuperación continuaban en Nippon Dynawave Packaging Co., informó el Departamento de Bomberos de Longview.

El jefe de Cowlitz Fire and Rescue, Scott Goldstein, dijo más tarde en conferencia de prensa que no estaba claro cuántos trabajadores habían muerto. Cuando se le preguntó cuántos seguían desaparecidos, respondió: "Tenemos información sobre eso, pero no vamos a divulgar esa información".

Entre los heridos había un bombero que acudió a la emergencia. Las autoridades señalaron que algunas víctimas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, y que la gravedad de las heridas iba de leves a críticas. No había ninguna amenaza para el público por el momento, dijeron.

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El comunicado, emitido más de cuatro horas después de que el tanque implosionó a las 7:15 de la mañana, indica que los equipos continuaron las operaciones de recuperación y que no se divulgaría información de identificación sobre las víctimas hasta que se notifique a sus familiares.

Algunas personas esperaban el martes en la entrada de visitantes de la empresa, en busca de información sobre seres queridos que trabajaban en la instalación. Se negaron a hacer comentarios a un reportero de The Associated Press.

La instalación de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel, y de envasado de líquidos en la ribera del río Columbia en Longview, una ciudad de unos 38.000 habitantes que ha tenido una relación con las industrias del papel y la madera desde su fundación por un magnate maderero de Kansas City en la década de 1920.