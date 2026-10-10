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Catástrofe deja un aluvión en Chile

Por EFE

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Catástrofe deja un aluvión en Chile
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      Santiago de Chile.- Un aluvión por intensas lluvias que afectó a la comuna Las Condes, en el este de Santiago, y generó el arrastre de vehículos y buses en las calles, dejó 6 personas lesionadas y 600 hogares evacuados, informó este viernes el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado.

      El evento atmosférico también produjo inundaciones en los primeros niveles de la Clínica Universidad Católica, lo que obligó a la evacuación de por lo menos seis pacientes, según detalló el secretario de cartera.

      "Este evento tiene su origen en una precipitación acumulada en cortos espacios de tiempo, durante la semana se acumularon casi 100 milímetros de agua que con los pulsos que se presentaron ayer, de entre 15 y 20 milímetros, se genera este problema", explicó Alvarado.

      Tras el decreto de zona de catástrofe del presidente de Chile, José Antonio Kast, el Ejército desplegó el operativo de remoción de piedras, barro y drenaje de agua que ingresó a las viviendas del sector precordillerano que está en una pendiente.

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      El temporal afectó otros lugares de la Región Metropolitana como la comuna de Talagante,  donde 600 hogares fueron evacuados ahora están albergados en centros educativos.

      Hay entre 26 y 30 equipos en terreno, gestiones de apoyo, camiones especiales que pueden succionar barro.

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