Centro Kennedy ya no tiene nombre de Trump

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Washington.- El telón quizás haya comenzado a caer para el presidente Donald Trump en el Centro Kennedy, pero por ahora, la lona sigue puesta.

Matt Floca, director ejecutivo y de operaciones del recinto de artes escénicas, dijo el sábado a un tribunal federal que la institución había cumplido con la orden de retirar el nombre de Trump de la fachada. En un escrito, el funcionario señaló que la junta de fideicomisarios y el centro habían retirado "toda la señalización física en el edificio y los terrenos del Centro Kennedy, incluido el pórtico frontal, que pretende renombrar el Centro Kennedy en honor del presidente Trump".

Pero para los espectadores que se han reunido en la plaza frente al centro durante el último día con la esperanza de presenciar un momento dramático que simbolizara los límites del poder de Trump, fue prácticamente imposible ver si la señalización había desaparecido.

Una lona colgaba sobre el andamiaje construida para que los operarios realizaran la tarea de retirar el nombre.

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Un reportero pudo asomarse por una pequeña abertura en la lona, que estaba tensada contra la pared, y vio que las letras del nombre de Trump ya no estaban fijadas al edificio.