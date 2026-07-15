Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México
No hay alertas costeras vigentes mientras Elida avanza sobre el océano Pacífico.
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MIAMI (AP) — La tormenta tropical Elida se ha formado en el océano Pacífico y no representa ninguna amenaza para tierra firme, indicaron los meteorólogos.
Centro Nacional de Huracanes informa ubicación y estado
El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba en el mar, a unos 940 kilómetros (585 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, el miércoles.
Pronóstico y alertas vigentes
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Los vientos máximos sostenidos de Elida se fortalecieron a unos 80 kilómetros/hora (50 mph), de acuerdo con el centro.
Se tiene previsto un fortalecimiento gradual. Según los pronósticos, Elida se convertiría en huracán el viernes, dijo el centro. No hay alertas ni avisos costeros en vigor.
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