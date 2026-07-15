logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México

No hay alertas costeras vigentes mientras Elida avanza sobre el océano Pacífico.

Por AP

Julio 15, 2026 06:20 p.m.
A
Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI (AP) — La tormenta tropical Elida se ha formado en el océano Pacífico y no representa ninguna amenaza para tierra firme, indicaron los meteorólogos.

      Centro Nacional de Huracanes informa ubicación y estado

      El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba en el mar, a unos 940 kilómetros (585 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, el miércoles.

      Pronóstico y alertas vigentes

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los vientos máximos sostenidos de Elida se fortalecieron a unos 80 kilómetros/hora (50 mph), de acuerdo con el centro.

      Se tiene previsto un fortalecimiento gradual. Según los pronósticos, Elida se convertiría en huracán el viernes, dijo el centro. No hay alertas ni avisos costeros en vigor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México
      Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México

      Tormenta tropical Elida se forma en Pacífico sin amenaza para México

      SLP

      AP

      No hay alertas costeras vigentes mientras Elida avanza sobre el océano Pacífico.

      México respalda protocolo de neutralidad del Canal Panamá
      México respalda protocolo de neutralidad del Canal Panamá

      México respalda protocolo de neutralidad del Canal Panamá

      SLP

      AP

      El Canal Panamá, con tránsito de 14,000 buques anuales, es clave ante tensiones internacionales y cierre del estrecho de Ormuz.

      Terremotos en La Guaira dejan sin hogar a jóvenes jugadores
      Terremotos en La Guaira dejan sin hogar a jóvenes jugadores

      Terremotos en La Guaira dejan sin hogar a jóvenes jugadores

      SLP

      AP

      Entrenadores locales destacan el talento de niños afectados mientras comunidades buscan recuperarse del desastre natural.

      Líbano e Israel avanzan en zonas piloto para control militar
      Líbano e Israel avanzan en zonas piloto para control militar

      Líbano e Israel avanzan en zonas piloto para control militar

      SLP

      AP

      Hezbollah rechaza el acuerdo y no planea desarmarse, mientras Israel mantiene intención de ocupación prolongada.