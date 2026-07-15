Vía Alterna, desdeñada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A diez meses de la inauguración de la Vía Alterna Sur, ese tramo carretero se encuentra subutilizado y los automovilistas están muy lejos de utilizarlo para salirse del atorón en la Carretera 57.

Subutilización de la Vía Alterna Sur y flujo vehicular

Nuevamente, un recorrido por toda la vialidad que cruza los tramos ferroviarios a través de un puente y entronca con la Avenida Salk y la Avenida Juárez, constata que es poco el interés por utilizar la Vía Alterna en el transcurso de la mañana, con excepción de las horas pico, donde se acumulan decenas de automóviles en los cruces de semáforos.

Tan solo el horario aproximado de 11:00 a 14:00 horas, en el carril de circulación vehicular contrario circulan un aproximado de 60 vehículos en todo el tramo. En ocasiones hay distancias hasta de un kilómetro entre un vehículo circulando y el que le antecede, o se acumulan en grupo los camiones de transporte de personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Usuarios y mantenimiento de la vialidad

Los usuarios principales a lo largo del día, son operadores de pequeños camiones que mueven mercancías a la Zona Industrial, automovilistas y conductores de camionetas. En las horas idóneas, circulan algunos camiones de transporte de personal.

Sin embargo, el resto avanzan por la Carretera 57 o la Avenida Industrias, para el recorrido tradicional que no involucre rodear hasta la zona serrana.

La Vía Alterna sufrirá cambios de vialidad en cuanto concluya la construcción de un fraccionamiento privado que justamente descarga es la que en principio estaba diseñada para hacer la vialidad de conexión directa entre la Zona Industrial y la zona urbana sin pasar por el Distribuidor Juárez.

LEA TAMBIÉN Arrancó gobierno obra sin contrato Antes de la fecha prevista para el fallo, la Seduvop inicio ampliación de la Vía Alterna

A lo largo del recorrido, ya se aprecia algo de mantenimiento en algunas mallas de protección contra la intensidad de los faros de los vehículos que circulan en el carril contrario, no hay signos de que acumule suciedad o basura y los semáforos funcionan en forma correcta.