Muere una motociclista en rúa a Zacatecas; otra queda herida
El percance ocurrió durante la noche del martes sobre la carretera en donde presuntamente se realizaban trabajos de reencarpetamiento
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Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada de gravedad luego de un accidente en motocicleta registrado la noche del martes sobre la carretera a Zacatecas, a la altura de la comunidad de El Porvenir, en el municipio de Mexquitic de Carmona.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió después de las 21:00 horas, en el kilómetro 32 de dicha vialidad.
Presuntamente, las dos mujeres circulaban a bordo de una motocicleta cuando, al pasar por un tramo donde se realizaban trabajos de reencarpetamiento, la conductora perdió el control de la unidad. De manera preliminar, se indicó que la falta de señalización en la zona habría provocado que la motocicleta derrapara y cayera hacia un desnivel.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al revisar a las ocupantes confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales. La segunda mujer fue estabilizada y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.
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Elementos de corporaciones policiacas acordonaron el área para facilitar las labores de los servicios periciales.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente.
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