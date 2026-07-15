Tribunal de SLP impone condena histórica en caso Nayeli Alfaro

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Después de más de cuatro años de proceso judicial, un tribunal de San Luis Potosí sentenció a 90 años de prisión a Uriel "N", tras encontrarlo culpable de los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas, por el caso de Nayeli Alfaro.

Cronología del caso

La resolución se emitió luego de un juicio que se prolongó durante ocho meses y comprendió más de 40 audiencias. Las representantes legales de la familia de la víctima, Erika Betzabé Martínez Ledezma y Alondra Cuéllar Aguilar, calificaron el fallo como un precedente relevante por la severidad de la condena impuesta.

Impacto en la comunidad

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Nayeli Alfaro desapareció el 23 de marzo de 2022, después de ingresar a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ricardo B. Anaya, en la capital potosina. Días más tarde, el 1 de abril, sus restos fueron localizados en un terreno baldío de la entonces delegación de Villa de Pozos.

El caso generó una amplia movilización social y acompañamiento de colectivos y familiares, quienes durante años exigieron avances en la investigación y castigo para los responsables, convirtiéndolo en uno de los expedientes más representativos sobre desaparición de personas en la entidad.

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Con esta sentencia, el tribunal cierra una de las principales etapas del proceso penal e impone una de las condenas más altas previstas para este tipo de delitos en San Luis Potosí.