Más países prefieren a China sobre Estados Unidos, revela encuesta Pew

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WASHINGTON (AP) — Más personas tienen opiniones favorables de China que de Estados Unidos en la mayoría de los países y territorios abarcados por una encuesta reciente, incluidos Canadá y México.

Encuesta Pew revela cambio en percepción global

El sondeo, del Centro de Investigaciones Pew, abarcó 36 países y territorios. Se realizó de febrero a mayo, un periodo en el que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán.

En solo seis países la gente todavía ve a Estados Unidos de manera más positiva que a China, según los resultados difundidos el miércoles.

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Las opiniones en 22 de los 36 países y territorios también son más favorables hacia el líder chino Xi Jinping que hacia el presidente estadounidense Donald Trump, incluidos Canadá, México, Francia, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, en muchos de los países la gente tiene poca confianza en ambos.

Factores que influyen en la percepción de Estados Unidos y China

Es la primera vez en los aproximadamente 20 años en que Pew ha estado siguiendo las opiniones globales en que China es vista de manera más positiva que Estados Unidos, señaló Laura Silver, directora asociada de la investigación de Actitudes Globales de Pew y una de las investigadoras del estudio. En algunos momentos del pasado, las opiniones sobre Beijing y Washington han sido similares, pero hasta ahora no habían sido significativamente más favorables para China, indicó.

Silver explicó que el cambio se produce al quedar en el pasado la pandemia de COVID-19 y a medida que las opiniones globales sobre Estados Unidos se han deteriorado.

"Hubo una relación real entre el estallido de la guerra y la sensación de que Estados Unidos simplemente no está contribuyendo a la paz y la estabilidad, y de que la gente tiene menos confianza en Donald Trump", declaró Silver.

Añadió que las exigencias de Trump de controlar Groenlandia, la incursión militar estadounidense que capturó al entonces líder venezolano Nicolás Maduro, y el manejo por parte de Washington de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza también han llevado a una baja aprobación en muchos países.

"Estados Unidos ha hecho mucho en términos de participación global en los últimos meses y años que no se está percibiendo de manera positiva a nivel internacional", sostuvo Silver.

La posición de China, explicó Silver, se ve favorecida por la mala opinión que muchos tienen hacia Estados Unidos bajo Trump.

"En comparación con Estados Unidos, China es vista como un socio más confiable en muchos lugares, más como un país que contribuye a la paz y la estabilidad globales", señaló la investigadora.

En algunos países aliados de Estados Unidos las opiniones han cambiado drásticamente en los últimos años, como en Canadá. En la nueva encuesta, solo el 33% de los canadienses tiene una opinión positiva de Estados Unidos, frente al 57% en 2023. En el mismo periodo, sus opiniones favorables sobre China subieron del 14% al 44%.

Trump impuso el año pasado aranceles a los productos canadienses e incluso afirmó que Canadá debería ser "el 51º estado".

En los principales países europeos —incluidos Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Holanda e Italia— las posiciones de China y Estados Unidos se han volcado.

La gente en el Reino Unido, donde alrededor de 6 de cada 10 tenía una opinión positiva de Estados Unidos en 2023, ahora ve a China y a Estados Unidos de manera similar. Hace tres años, la diferencia era de 32 puntos porcentuales a favor de Washington.

De los seis países donde la gente tiene opiniones más favorables de Estados Unidos, Israel encabeza la lista. Aproximadamente 8 de cada 10 israelíes ven a Estados Unidos de manera positiva, en comparación con el 19% respecto a China.

Los otros cinco países son Japón, India, Corea del Sur, Filipinas y Polonia. Aun así, incluso sus opiniones sobre Estados Unidos se han debilitado en los últimos años.

Estados Unidos todavía está por delante de China en lo que respecta al respeto del gobierno por las libertades personales, aunque la brecha se está reduciendo, indica el informe de Pew.

Si bien la posición de China ha mejorado, la reducción de la diferencia está "impulsada en gran medida por el hecho de que la gente en casi todos los países encuestados ha sido menos propensa a decir que el gobierno de Estados Unidos respeta las libertades personales de su población" desde 2021, cuando Pew formuló la pregunta por última vez.

Para el nuevo estudio, Pew encuestó a más de 42.000 personas en 35 países, además de Cisjordania y Jerusalén oriental, con márgenes de error que van de 2,3 a 5,5 puntos porcentuales según el país.