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Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 14 de julio en las inmediaciones de San Juan de Dios

Por Pulso Online

Julio 15, 2026 08:17 a.m.
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Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico
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      La tarde del martes 14 de julio se registró una riña entre dos hombres en las inmediaciones de San Juan de Dios, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, que dejó como saldo un joven lesionado.

      El hecho fue captado en video por testigos y las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. En la grabación se observa a dos hombres enfrentándose a golpes en plena vía pública, mientras uno de ellos presuntamente porta un arma blanca y agrede a su contrincante.

      Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, mientras que la víctima recibió atención médica por las lesiones ocasionadas con un arma punzocortante.

      Tras los hechos, autoridades acudieron al lugar e iniciaron las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la detención del presunto agresor ni sobre su situación jurídica.

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