Chestnut defiende el Cinturón de Mostaza

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Nueva York.- Multitudes se reunieron bajo el calor sofocante el sábado para celebrar el 250mo aniversario de Estados Unidos viendo al famoso comedor competitivo Joey "Jaws" Chestnut defender su campeonato mundial de comer hot dogs en Coney Island, donde devoró 66 hot dogs en tan solo 10 minutos. Miki Sudo también defendió su título en la división femenil.

El sábado marcó la 18va vez que Chestnut, de 42 años, gana el llamado Cinturón de Mostaza en apenas 21 apariciones en el concurso de comer hot dogs del 4 de Julio de Nathan´s Famous, televisado internacionalmente. Superó a 13 competidores que llegaron de todo el país y del mundo —algunos de ellos viajaron desde la República Checa, Australia y Corea del Sur.

"Es un sueño, es electrizante, no hay un lugar mejor en la Tierra", dijo Chestnut, sin aliento, en una entrevista inmediatamente después del duelo, luciendo un collar voluminoso y enjoyado con el nombre de la empresa de apuestas deportivas "Polymarket" alrededor del cuello. En un video publicado en Instagram antes de la competencia , Chestnut calificó el comer hot dogs de manera competitiva como "el deporte más patriótico que tenemos".

La campeona defensora en la división femenina, Sudo, de 40 años y de Tampa, Florida, ganó el brillante Cinturón de Mostaza rosa por 12da vez, devorando 38,75 hot dogs. En 2024, comió un récord de 51 salchichas.

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