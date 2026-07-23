Deslizamiento en Chongqing deja 11 muertos y 50 desaparecidos
Se utilizan drones y maquinaria pesada para buscar sobrevivientes en el condado Pengshui.
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BEIJING (AP) — Los equipos que buscan entre los escombros del deslizamiento de tierra de la semana pasada en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, hallaron tres cuerpos adicionales en los últimos días, lo que elevó el número de muertos a 11, con 50 personas aún desaparecidas, informaron las autoridades chinas el jueves.
Rescate tras deslizamiento en Pengshui, China
La búsqueda continúa, pero no ha habido señales recientes de vida tras los numerosos esfuerzos por detectar a más sobrevivientes del deslizamiento del viernes en el condado Pengshui, en las afueras de la ciudad, indicó el gobierno del condado en un comunicado.
Los equipos de respuesta encontraron ocho cuerpos poco después del deslizamiento, que sepultó más de 10 edificios residenciales, y 10 personas resultaron heridas.
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Dificultades y métodos en labores de rescate
El trabajo de rescate ha sido "excepcionalmente difícil" debido al enorme volumen de material colapsado, que incluye muchas rocas de gran tamaño. Los equipos de búsqueda han utilizado maquinaria pesada y drones, y como parte de las labores de rescate han hecho estallar algunas de las rocas para reducirlas a pequeños fragmentos, según el gobierno del condado.
El condado Pengshui se encuentra en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.
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