Chocan dos helicópteros que combatían incendios

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ATENAS, Grecia.- Dos helicópteros griegos de extinción de incendios colisionaron en el aire el domingo mientras combatían un incendio forestal avivado por el viento al oeste de Atenas, lo que provocó que una aeronave cayera al suelo. Dos tripulantes, un griego y un danés, murieron en el accidente.

La colisión dejó al descubierto el peligro en el frente más volátil de la emergencia de incendios forestales en Europa. Vientos huracanados empujaban las llamas hacia el interior de la región de Atenas y forzaban nuevas evacuaciones, Francia vigila las llamas en una extensa zona calcinada cuatro veces mayor que París para evitar que volvieran a expandirse y los grandes incendios de España por fin dejaron de avanzar.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, expresó su "dolor por el trágico accidente" y extendió sus condolencias a las familias de los bomberos muertos.

"La pérdida del coordinador griego y del piloto danés en el momento en que intentaban combatir el gran incendio en Porto Germeno nos llena a todos de tristeza", dijo Mitsotakis.

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Las aeronaves eran helicópteros Bell que operaban sobre la zona de Psatha al oeste de Atenas, cada uno con dos personas. Con frecuencia se despliegan en Grecia equipos extranjeros de extinción de incendios durante los veranos.

Los dos tripulantes del otro helicóptero -un griego y un británico- fueron rescatados con vida.

Las llamas se propagaban rápidamente en Grecia, amenazando comunidades y un distrito industrial mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de extinción de incendios reconocieran agua del mar. El hecho traía recuerdos del incendio forestal de Mati de 2018 mató a 104 personas.