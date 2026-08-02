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Cuba nuevamente bajo un apagón

Un fallo en la red eléctrica nacional dejó sin suministro a casi la mitad de la población cubana.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:37 p.m.
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Cuba nuevamente bajo un apagón
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      Un nuevo apagón generalizado dejó sin suministro eléctrico durante la noche a siete de las 15 provincias de Cuba, incluida La Habana, tras una falla en la red eléctrica nacional que afectó a unos 4,5 millones de personas, cerca de la mitad de la población de la isla, informaron las autoridades.


      La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) señaló en la red social X que el corte se produjo a las 18:07 hora local debido a una "falla parcial del Sistema Eléctrico Nacional" causada por averías en la red de transmisión entre las provincias de Pinar del Río y el corredor Cienfuegos-Matanzas.

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      La interrupción afectó a gran parte del occidente del país, incluida la capital cubana, mientras técnicos de la compañía trabajaban para restablecer el servicio.
      Cuba atraviesa una profunda crisis energética derivada del deterioro de su infraestructura de generación y transmisión, la escasez de combustible y las dificultades para importar hidrocarburos, en un contexto de una prolongada crisis económica que golpea al país desde hace cinco años.
      El Gobierno cubano atribuye parte de estas dificultades al embargo económico impuesto por Estados Unidos, mientras que especialistas señalan también el envejecimiento de las centrales termoeléctricas y la falta de inversión en el sistema eléctrico.
      En las últimas semanas, los cortes de electricidad han superado las 30 horas consecutivas en La Habana y se han prolongado durante varios días en otras provincias del país.
      Con el registrado durante la noche, Cuba acumula cinco apagones generalizados desde comienzos de año, tres de ellos ocurridos en julio y en un período inferior a diez días, reflejando el agravamiento de la crisis energética que afecta a la isla.

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