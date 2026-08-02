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México femenil Sub 23 enfrenta a Jamaica en Juegos Centroamericanos

El partido será transmitido en vivo por FOX Sports, Claro Sports y Azteca Deportes App a las 14:00 horas.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:10 p.m.
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México femenil Sub 23 enfrenta a Jamaica en Juegos Centroamericanos
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      La Selección Mexicana femenil Sub 23 enfrenta su segundo partido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Este día, el tricolor se mide ante Jamaica para buscar dar un paso más a su clasificación a la siguiente ronda del certamen.


      El cuadro de Vanessa Martínez viene de una sufrida victoria por la mínima ante a Colombia, donde las mexicanas no mostraron un gran cara, pero consiguieron esos tres puntos de oro para llegar a este duelo con la confianza de poder sumar un triunfo más.

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      Por su parte, Jamaica ya está prácticamente eliminada de la competencia, pero eso podría hacerlas mucho más peligrosas porque irán por ese triunfo con el fin de irse con la cabeza en lo alto.
      Con toda la presión de buscar ese metal dorado, las mexicanas deben de ganar este partido para poder acercarse al objetivo trazado desde un inicio y así mantener la hegemonía tricolor en este deporte dentro de los Juegos Centroamericanos.
      México vs Jamaica Femenil: Canales para ver EN VIVO el partido
      Horario: 14:00 horas del centro de México
      Transmisión: FOX Sports, Claro Sports y Azteca Deportes App.

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