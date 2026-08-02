Mateo Chávez y AZ Alkmaar conquistan la Supercopa en Países Bajos

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Mateo Chávez vivió un extraordinario arranque de temporada con el AZ Alkmaar, luego de golear 4-0 al PSV y coronarse campeón de la Supercopa de la Eredivisie.

El mundialista mexicano arrancó el encuentro como titular por la banda izquierda y disputó 70 minutos, en los que firmó una destacada actuación que incluyó una vistosa jugada en el primer tanto de su equipo.

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La tempranera expulsión de Joey Veerman al minuto 9 condicionó al PSV y le dio una clara ventaja al cuadro del "Tiloncito", que no desaprovechó el tener un futbolista más en cancha para hacerle gran daño a lo largo del encuentro.Mexx Meerdink anotó el primero del AZ al minuto 25. Mateo Chávez apareció a profundidad para sacar un centro que fue desviado por la defensa del PSV, pero el rebote le cayó al delantero neerlandés, quien solamente la empujó.Con un hombre más, el Alkmaar generaba peligro una y otra vez, aunque no concretaba todas sus oportunidades por la solidez que mostraban los ´Granjeros´ en la parte baja. Sin embargo, no lograron resistir más.En alrededor de 15 minutos, Mateo Chávez y sus compañeros aumentaron la ventaja sobre el PSV. El 2-0 llegó al minuto 51 con el tanto de Weslley Patati; al 58´ apareció Elijah Dijkstra y, para finiquitar el duelo, se hizo presente Ro Daal desde los 11 pasos.Ya con el encuentro más que definido, el canterano de Chivas salió del campo tras quedarse con las ganas de anotar en la segunda parte, donde contó con un par de ocasiones para marcar.El sábado 8 de agosto, el AZ Alkmaar y Mateo Chávez arrancarán su participación en la Eredivisie con el partido ante el ADO Den Haag.