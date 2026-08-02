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Bellakath desafía a Yeri Mua a pelea en el ring en redes sociales

La disputa entre las cantantes incluye insultos y un llamado a un combate en la categoría de 50 kilogramos.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 02:49 p.m.
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Bellakath desafía a Yeri Mua a pelea en el ring en redes sociales
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      La rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath volvió a encender las redes sociales. Aunque ambas habían dejado atrás sus diferencias tras colaborar en una canción, un nuevo intercambio de mensajes reactivó la polémica e incluso abrió la posibilidad de un enfrentamiento sobre el ring.


      El cruce comenzó con una publicación de la "Gatita" en X, donde lanzó un reto directo a la veracruzana, quien no tardó en responder y aceptar la propuesta, desatando varias reacciones entre sus seguidores.

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      ¿Qué pasó entre Yeri Mua y Bellakath en redes sociales?
      Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, la intérprete de "Reggaetón Champagne", publicó un mensaje dirigido a la "Bratz Jarocha" donde cuestionó en qué categoría de peso pelearían, ya que aseguró que quería enfrentarse con ella en un ring para que dejara de mencionarla.
      "¿En cuánto peso quieres pelear, yegua estúpida, @yerimua? Para ya determinarlo :) que te quiero romper el hocicote en el ring, para que ya dejes de mencionarme, habla ya", escribió.
      Estas palabras se volvieron viral, ya que hace algunos meses, Poncho de Nigris preguntó a sus seguidores en X qué enfrentamientos les gustaría ver en una segunda edición de Ring Royale, donde entre las opciones que le dijeron aparecieron los nombres de las cantantes del "reggaeton mexa."
      Ante ello, la respuesta de Yeri Varela llegó poco después, ya que la cantante aceptó el desafío, donde aseguró competir en la categoría de 50 kilogramos y pidió a Bellakath que la desbloqueara en la plataforma para poder responderle directamente en la misma conversación.
      "Peso dentro de los50 kg, a ver si puedes neni, y desbloquéame pa´ poderte contestar en tu post, vieja cula", dijo.
      ¿Cómo comenzó la enemistad entre Bellakath y Yeri Mua?
      La historia entre Bellakath y Yeri Mua inició varios años atrás con una serie de insultos en redes sociales. En aquel momento, Katherinne Huerta criticó una presentación de la veracruzana y comparó su apariencia con la de un "chapulín aplastado".
      Tras esto Varela Cruz respondió con comentarios sobre la apariencia física de Bellakath, lo que dio paso a una cadena de intercambios de insultos que mantuvieron la polémica durante varios meses.
      El conflicto incluso involucró al cantante Danny Flow, quien salió en defensa de Yeri y llegó a describirla como la verdadera "reina del reggaetón", alimentando todavía la polémica.
      ¿Cuándo hicieron las paces Yeri Mua y Bellakath?
      Sin embargo, la paz llegó después de años de enfrentamientos cuando Yeri y Bellakath sorprendieron a sus seguidores en 2024 al anunciar una reconciliación.
      En aquel entonces ambas decidieron dejar atrás sus diferencias y trabajar juntas en la canción "Él No Es Tuyo". Además, durante una transmisión en vivo explicaron que habían conversado sobre los problemas que existían entre ellas y coincidieron en que algunos temas debían resolverse de manera privada para cerrar definitivamente ese capítulo.

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