Lluvia deja tres vehículos varados y obliga a cerrar vialidades en la capital

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La tormenta registrada la tarde de este domingo dejó tres vehículos varados y provocó el cierre de varias vialidades en la ciudad de San Luis Potosí debido a la acumulación de agua.

Dos de los vehículos quedaron atrapados en el Puente Pemex y uno más en el bulevar Jacobo Payán. Sus ocupantes fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

La circulación fue suspendida de manera preventiva en el Puente Naranja, el desnivel Manuel José Othón y el bulevar Jacobo Payán, mientras que el Puente Pemex permaneció bajo vigilancia hasta que descendió el nivel del agua.

El bulevar Río Santiago fue reabierto aproximadamente tres horas después de la tormenta, una vez que las condiciones permitieron nuevamente el tránsito vehicular.

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En el Puente Pemex fue necesario poner en funcionamiento la bomba automática y utilizar equipo adicional para desfogar el agua acumulada.

Después de la lluvia, cuadrillas municipales retiraron ramas, basura y otros materiales arrastrados hacia coladeras y alcantarillas, principalmente en los puntos donde se registraron los mayores encharcamientos.

Las autoridades recomendaron evitar las zonas inundadas y no intentar cruzar vialidades donde el nivel del agua represente un riesgo.