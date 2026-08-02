La nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales de Raúl Rocha

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La noticia de que se ha girado una nueva, y segunda, orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, co-propietario de Miss Universo, trae a colación otros asuntos legales de los que ha sido señalado en los últimos años, ¿cuál es su historial frente a las autoridades?

Diferentes medios de comunicación difundieron información relacionada a la orden de aprehensión que, de forma reciente, ha sido girada por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual involucra, como posibles responsables, a Rocha Cantú y otros dos empresarios.

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En ella, el empresario, acusado previamente por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, en la actualidad también es señalado de, aparentemente, ser uno, de los tres, involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.Ambas órdenes de aprehensión se suman a otros asuntos en que Rocha Cantú ha estado implicado, mucho antes siquiera, que fuera asociado al mundo del espectáculo y el originario de Monterrey se involucrarse en el más importante certamen de belleza.En 2011, Rocha Cantú llegó a Guatemala para asumir el título de cónsul honorífico de ese país, título que se caracteriza por ser asumido por un representante, no especializado, que ejerce funciones consulares, de forma voluntaria y sin recibir salario fijo, debido a que no es diplomático, sino un ciudadano local.Dejo ese cargo, en octubre de 2025, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país solicitaste que fuera destituido, pero, ¿por qué?Esto ocurrió debido a un presunto incumplimiento administrativo de normas, proceso que, de acuerdo con información pública, se agilizó debido a las acusaciones que tuvieron lugar, en noviembre del año pasado, debido al presunto fraude relacionado al triunfo de Fátima Bosch, como la representante de Miss Universo 2025, certamen del que es co-propietario desde 2024, cuando adquirió el 50 por ciento del concurso de belleza internacional.