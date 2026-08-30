Choque de un minibús deja 27 muertos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una colisión entre un minibús taxi que transportaba a miembros de una iglesia y un camión de carga provocó 27 muertos el viernes en Zimbabue.
Paul Nyathi, vocero policial, indicó el sábado que miembros de una popular confesión cristiana indígena africana, viajaban a una conferencia cuando el minibús taxi chocó de frente con el camión el viernes por la noche. El camión estaba intentando adelantar a otro vehículo cuando se produjo el impacto en una carretera principal cerca de la localidad de Chivhu. El minibús ascendió y quedó reducido a un esqueleto tras la colisión.
no te pierdas estas noticias
Riada en Nepal suma 700 muertos y miles desaparecidos
EFE
Las autoridades trabajan en rescates y toman muestras de ADN para identificar cuerpos
Chavistas rechazan 'imperialismo' de EU en Venezuela
EFE
Los manifestantes exigen liberación de Nicolás Maduro
Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra
EFE
El Ejército israelí confiscó vehículos y realiza investigaciones para detener a los responsables