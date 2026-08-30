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Choque de un minibús deja 27 muertos

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Choque de un minibús deja 27 muertos
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      Una colisión entre un minibús taxi que transportaba a miembros de una iglesia y un camión de carga provocó 27 muertos el viernes en Zimbabue.

      Paul Nyathi, vocero policial, indicó el sábado que miembros de una popular confesión cristiana indígena africana, viajaban a una conferencia cuando el minibús taxi chocó de frente con el camión el viernes por la noche. El camión estaba intentando adelantar a otro vehículo cuando se produjo el impacto en una carretera principal cerca de la localidad de Chivhu. El minibús ascendió y quedó reducido a un esqueleto tras la colisión. 

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