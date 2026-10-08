Christina Pike ya despertó... enojada

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NASHVILLE, Tennessee.- Christa Pike está "enojada y confundida" después de recuperar la conciencia casi seis días después del fallido intento de Tennessee de ejecutarla, dijo uno de sus abogados el miércoles, luego de que una jueza le ordenó al estado preservar pruebas relacionadas con el caso.

Pike sobrevivió después de que los verdugos intentaron administrarle dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre. Fue condenada a muerte por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995.

"Está enojada y confundida por todo en este momento... Está muy consciente de lo que le hicieron hasta cierto punto", expresó el abogado de Pike, Randy Spivey, durante una conferencia de prensa.

"El lunes por la noche, entendíamos que Christa estaba en muerte cerebral y que el soporte vital se retiraría al día siguiente", dijo Spivey. "Pero el martes, para sorpresa de todos... Christa se despertó y empezó a hablar".

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Spivey, que no estaba con Pike cuando se despertó, indicó que le dijeron que sus primeras palabras fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quién eres?".

El Death Penalty Information Center afirma que Pike es la única persona que ha sobrevivido después de recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución.

Sus abogados dijeron que aún no puede mover los brazos ni tragar, que su pronóstico sigue siendo incierto y que le queda un largo camino de recuperación. Sus brazos quedaron quemados y ampollados por el intento de ejecución y está esposada a la cama del hospital, según dijeron.