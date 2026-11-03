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Incautan 582 teléfonos en prisión de Colombia

Autoridades decomisaron teléfonos, armas y equipos electrónicos en 19 pabellones de La Picota.

Por EFE

Noviembre 03, 2026 09:31 a.m.
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Incautan 582 teléfonos en prisión de Colombia
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      Bogotá, 3 nov (EFE).- Las autoridades colombianas se incautaron de 582 teléfonos móviles, 3.754 tarjetas SIM y seis antenas de conexión satelital Starlink durante un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de la cárcel La Picota, la más grande del país, ubicada en Bogotá, informó este martes el presidente, Abelardo De La Espriella.

      Acciones de la autoridad

      En el procedimiento también fueron decomisados 38 módems, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos, de acuerdo con el balance divulgado por el mandatario en su cuenta de X.

      "Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas", manifestó De La Espriella.

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      Desde su toma de posesión en agosto, el presidente colombiano se ha centrado en las cuestiones de seguridad y la lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico, dando a conocer casi a diario en redes los resultados de distintas operaciones militares.

      Fiscalía General interviene organizaciones criminales

      El operativo coincide con una ofensiva de la Fiscalía General contra organizaciones delincuenciales en distintas zonas del país.

      La entidad informó este martes de que durante los últimos 45 días fueron intervenidas más de 40 organizaciones criminales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y varios municipios de Antioquia.

      Las investigaciones permitieron capturar a 391 presuntos integrantes de estas organizaciones y asociar más de 1.300 eventos criminales, con los que se dio respuesta institucional a más de 1.200 víctimas reconocidas en los procesos.

      Por territorios, la Fiscalía intervino 12 bandas en Bogotá, 11 en Cali, nueve en municipios de Antioquia, seis en Medellín y cinco en Barranquilla. Los grupos son señalados principalmente de participar en homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes. EFE

      pc/jam

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